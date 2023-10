Tereza Kesovija željela je biti pastirica, a kad je suprug dignuo ruku na nju, pogodila ga pepeljarom

Autor: Barbara Grgić

Svjetski proslavljena hrvatska pjevačica Tereza Kesovija danas slavi svoj 85. rođendan. Jedna od najprepoznatljivijih izvođačica s hrvatske glazbene scene rođena je 3. listopada 1938. godine u Dubrovniku. Zavidnu je karijeru osim na području bivše Jugoslavije ostvarila i u Francuskoj gdje je godinama živjela.

U svojoj bogatoj karijeri dva puta je nastupala na Euroviziji te je putujući svijetom upoznala brojna poznata svjetska lica, ipak, život je nije mazio.

Majka joj preminula par dana nakon njenog rođenja

Njezino djetinjstvo bilo je obilježeno velikom tragedijom. Majku je izgubila kad je imala samo nekoliko dana.

“Nesretnica sa mnom nije doživjela tu radost kao s mojim bratom znajući da je teško bolesna. Umrla je dva dana nakon što me rodila. Imala sam osjećaj grižnje savjesti, kao da sam ja kriva zato što je ona umrla. Proganjala me ta priča. Iz najranijeg djetinjstva sjećam se da me moj pape vodio na seosko groblje u Lovorno na gornjoj strani konavoskog polja. Tamo su bile četiri ploče zajedničke grobnice, pravilna oblika, vrlo stare. Nad jednom od tih ploča moj otac je kleknuo i suze su mu kapale na kamen. Gledala sam u čudu svog snažnog oca, nikada ga nisam vidjela takvog. I sama sam počela plakati ne znajući zbog čega, nisam znala ni zašto on plače. Tada mi je rekao da tu leži moja majka, njegova velika ljubav. A tko je onda ona žena doma? Za nju sam kasnije doznala da je moja pomajka”, ispričala je pjevačica svojedobno u jednom intevjuu.

Željela je biti pastirica, ali sudbina je htjela drugačije.

“Nije to put koji sam odabrala. Željela sam biti po dôcima konavoskim s puno životinja; kravicama, mazgama, tovarima… Ja sam bila baš bila pastirica u čuvenom lijepom konavoskom polju dok su na njega slijetali avioni. Krenula sam onda drugim putem. Rekla sam, ako je to božja volja… nije mi žao”, rekla je.

Brat joj poginuo u prometnoj nesreći

Kad joj je bilo 36 godina, u prometnoj nesreći poginuo je njezin brat Pero.









“Majčina fotografija stoji na klaviru s fotografijom mog pokojnog brata koji je umro s 39 godina. Bio je novinar. Svaki put kad prođem, pomilujem njihova lica. Dobro je biti uvjeren, ako i nije istina, da ćemo se svi naći u drugom životu. To je nešto što me tješi još uvijek”, izjavila je.









Tereza se, nakon što je saznala da joj brat imao prometnu nesreću, hitno vratila u Zagreb iz Francuske, no od brata se nije uspjela oprostiti. Uz nju je tad bio njen drugi suprug Ronald Lopatny.

Svog drugog supruga umalo ubila pepeljarom

Njen prvi suprug bio je Miro Ungar kojeg je upoznala dok je bila u Zagrebu na akademiji i s kojim je dobila sina jedinca, Alana Ungara. S Mirom je još bila u braku i kad je upoznala Ronalda, s kojim je također prošla sito i rešeto.

“Čak mogu priznati i neku svoju grešku kada je njegova desnica poletjela prema mom lijevom uhu. U jednom trenutku čini mi se da sam ga izazvala. Opsovao je moju pokojnu majku. Uzela sam tešku pepeljaru, mogla sam ga i ubiti njome. Ali on je vaterpolist. Reagirao je, po meni, logičnom reakcijom. Ne bih htjela svu krivnju svaliti na njega. Imala sam svoj posao, ime, ponos, karakter. Neće meni nitko po glavi plesati! Ni tada, ni onda, ni prije toga, ni danas. Žene ne smiju trpjeti. Ali znaju biti glupave k’o kokoši. Moraju se znati postaviti”, izjavila je svojevremeno Tereza.

Naš umirovljeni vaterpolist Ronald Lopatny, koji je preminuo u 78. godini života, poznat je i po braku s glumicom Miom Begović s kojom ima kći Maju Lenu.

Nedavno je imala infarkt

Podsjetimo, glazbena diva Tereza Kesovija krajem kolovoza završila je u bolnici. Tada se legendarna pjevačica nije osjećala dobro, pa je vozilom Hitne pomoći prevezena u zagrebačku Novu bolnicu.

“Bio je to infarkt. Da sam došla samo pola sata kasnije, ne bi me više bilo”, rekla je glazbenica za 24 sata i dodala: “Išla sam i na koronografiju, to strašno boli, neopisivo. No, sad je dobro, pazim se i idemo dalje” rekla je pjevačica, čije je zdravstveno stanje zabrinulo njezinu mnogobrojnu publiku i drage prijatelje i suradnike.