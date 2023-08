Tereza Kesovija završila u bolnici, objasnila je što se dogodilo: ‘Oblio me hladan znoj’

Naša diva besprijekornog glasa, Tereza Kesovija, završila je u bolnici nakon što joj je naglo pozlilo. 84-godišnja Tereza sada se osjeća bolje i tvrdi da nije bilo toliko strašno koliko zvuči na prvu.

“Bolje sam. Tu u Novoj bolnici imam lijepu i mirnu sobu, krasne doktore i medicinske sestre koji se brinu o meni. Noćas sam normalno spavala.

Dobro, probudili su me u šest sati ujutro kako bi mi izvadili krv, što kod mene bude dosta bolno i teško jer imam tanke vene. Što je bilo? A što bi bilo? Nije bilo dobro. Ja bih najradije da se o tome i ne piše jer ima ljudi kojima je puno gore nego meni”, izjavila je Tereza umornim glasom za Jutarnji list.





‘Ne volim bolnice’

Tereza je još otkrila kako su hitnu pomoć pozvali njezini susjedi i da je ovih dana dolazila dva puta u bolnicu.

“Rekla sam im da neću s njima. Ne volim bolnice, nadala sam se da ću je ovog puta izbjeći. No nada je bila uzaludna jer mi se nakon toga ponovo zacrnjelo pred očima, počela me hvatati nesvjestica, oblio me hladni znoj. Ukratko, nisam se dobro osjećala, pa su moji dragi ljudi ponovo zvali hitnu pomoć. U bolnicu sam došla jučer, sad sam na pretragama.

Ja, poput većine ljudi, teško podnosim ove ekstremne vrućine, ali još teže sve ovo što se zbiva oko nas, sva ova ubijanja, silovanja, sve ove elementarne katastrofe. Nedavno sam bila u Sloveniji u Logarskoj dolini kod jednog divnog malog slapa koji je zbog silnih oluja postao ogroman i čija je bujica u smrt odnijela sirote ljude.

Ja ne mogu na to samo kimnuti glavom i sućutno reći kako mi je žao. Meni sve to, imam dojam, sjeda pravo na srce, osjetim težinu sve te negative i svih tih strahota oko nas”, objasnila je Tereza, koja se nada da će uskoro biti otpuštena iz bolnice ako sve bude u redu.