Tereza Kesovija prkosi infarktu: ‘Ne može mi nitko ništa, a ako hoćete da umrem, onda…’

Glazbena diva Tereza Kesovija svojom karijerom stekla je slavu na svjetskoj razini. Ova vremešna pjevačica česta je gošća u medijima, a krajem kolovoza o njoj se nije prestajalo pisati.

Tada je, naime, završila u bolnici radi infarkta, a vijest o tome zabrinula je i njenu obitelj i fanove.

Ništa ju ne zaustavlja

Prije točno mjesec dana Tereza je vozilom Hitne pomoći prevezena u zagrebačku Novu bolnicu. Nedugo nakon incidenta otkrila je kako je bila riječ o infarktu, no da se ipak oporavlja.





Mjesec dana nakon ovog zastrašujućeg incidenta, Tereza se ipak osjeća bolje. O svemu je kratko progovorila za domaće medije te rekla kako joj “nitko ne može ništa”.

Godine za nju ne postoje

“S obzirom na sve to što mi se dogodilo, dobro sam. Imala sam infarkt, ali dobro je, prošlo je. Mene moje pjevanje oporavlja, to mi je najveća radost. Ja uvijek kažem: ‘Ako hoćete da umrem što prije, zabranite mi da pjevam’,” izjavila je glazbena diva.









Tereza će inače uskoro navršiti 85 godina, no mnogima se to čini nevjerojatno. I sama pjevačica kaže kako godine za nju ne postoje, a to dokazuje i činjenicom da ovih dana radi na zanimljivom duetu.









“Moram reći da se naša dva vokala tako savršeno slažu. Upravo u nedjelju snimamo spot koji odmah ide van i jedva čekam jer ja sam bila malo loše, pa me takve stvari oporave i drže na životu,” rekla je Tereza.