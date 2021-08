Tereza Kesovija odala što misli o Titu, te što je jednom prigodom rekla Franji Tuđmanu

Autor: M.D.

Tereza Kesovija, legendarna glazbenica, gostovala je u emisiji Briefing te otkrila mnoge zanimljivosti. Doajenka hrvatske glazbe, koja je nedavno primila visoko francusko odličje Časnika reda umjetnosti i književnosti, a rujnu će ove godine primiti i priznanje Dubrovačkog vjesnika za promicanje slave Dubrovnika u svijetu, ispričala je što misli o Titu. Odala je i što je rekla jednom prigodom bivšem predsjedniku RH Franji Tuđmanu. Ispričala je i zbog čega će Francuska uvijek biti njezina druga domovina.

“Jesam i bit ću dok sam živa veza između Francuska i Hrvatske. Francuska je moja druga domovina, čudesna zemlja koja jako puno daje svakome tko dođe ako se prilagodi zakonima. Danas su tamo nemiri jer su u Francusku došli neki čudni ljudi koji ne bi ništa radili, a za svoj nerad bi primali plaću. Ja sam došla s namjerom da radim. Jugoslavija je tada imala pozitivan predznak. Imala sam putovnicu koju su svi poštivali. Nije im bili bitno koji je glavni grad, nego im je bilo bitno da postoje Dubrovnik i Tito. To je činjenica. Ne može mi nitko reći da govorim neistinu jer nisam rođena 1991. nego puno prije”, ispričala je Tereza.

Dotakla se i prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana kojeg je iznimno poštovala, a jednom ga je prigodom, tvrdi, pitala zbog čega je stalno tako ozbiljan. “U čuvenom vlaku za Knin sam mu prišla i rekla mu: ‘Gospodine predsjedniče, zašto se malo češće ne smijete, a tako ste zgodni kad se smijete'”, prisjetila se.

Za Josipa Broza Tita tvrdi da je neprikosnoveni šarmer. “On za mene nije bio Tito niti maršal Tito, nego je bio i ostao Josip Broz. Za njega se pričalo da je Rus. A on je govorio zagorski. Jako je volio da sjedim pored njega i da mu pjevam Nabucco. Ja sam ga na jednom skupu zapjevala, a Stane Dolanc se ustao i počeo plesati. Tito mu je rekao ‘Što to radiš, sjedi tamo! To se sluša, na to se ne pleše'”, ispričala je Tereza.