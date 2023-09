Tereza Kesovija imala infarkt: ‘Da sam došla samo pola sata kasnije, ne bi me bilo’

Autor: I.D.

Glazbena diva Tereza Kesovija krajem kolovoza završila je u bolnici. Tada se legendarna pjevačica nije osjećala dobro, pa je vozilom Hitne pomoći prevezena u zagrebačku Novu bolnicu, o čemu su nas tada obavijestili njezini susjedi.

‘To strašno boli, neopisivo’

Tereza je nakon tog teškog razdoblja otkrila da je ipak bila riječ o infarktu.

“Bio je to infarkt. Da sam došla samo pola sata kasnije, ne bi me više bilo”, rekla je glazbenica za 24 sata i dodala: “Išla sam i na koronografiju, to strašno boli, neopisivo. No, sad je dobro, pazim se i idemo dalje” rekla je pjevačica, čije je zdravstveno stanje zabrinulo njezinu mnogobrojnu publiku i drage prijatelje i suradnike.





“Rekla sam im da neću s njima. Ne volim bolnicu, nadala sam se da ću je ovog puta izbjeći. No, nada je bila uzaludna jer mi se nakon toga ponovo zacrnilo pred očima, počela me hvatati nesvjestica, oblio me hladni znoj…

Ukratko, nisam se dobro osjećala, pa su moji dragi ljudi ponovo zvali Hitnu pomoć. U bolnicu sam došla jučer, sad sam na pretragama. Ja, poput većine ljudi, teško podnosim ove ekstremne vrućine, ali još teže sve ovo što se zbiva oko nas, sva ova ubijanja, silovanja, sve ove elementarne katastrofe… “, ispričala je Tereza kada je završila u bolnici ne znajući da je zapravo imala infarkt.

