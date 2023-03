‘TEK NAM JE 74 I 77 GODINA!’ Mijat i Marica su umirovljenici, no nezaustavljivi su i planiraju stopirati: ‘Želimo u Liverpool, imamo ludih ideja kao Let 3’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Mijat Barišić-Ružić i njegova supruga Marica Barišić žive na otoku Viru, a trenutno se pripremaju na putovanje do jednog mnogo većeg otoka. U osmom desetljeću bračni par je nezaustavljiv, a njihova sljedeća avantura je odlazak na Eurosong u Liverpool.

“Mi smo vam prije 50 godina autostopom išli na koncert Beatlesa u Liverpool, a upoznala sam i Micka Jaggera, kojeg sam čak naučila i nekoliko riječi na hrvatskom”, kazala je Marica za Novi list.





Marica i Mijat putuju još od srednjoškolskih dana, a na jednom putovanju su se i zaručili. Zajedno su više od 50 godina, a nakon niza avantura, odlučili su dati podršku Letu 3 te im je velika želja upoznati članove benda. Cilj im je, kako kažu, putem medija doći do riječkog benda i uživo im poželjeti svu sreću.

“Autostopirali smo svim prijevoznim sredstvima, osim traktoru, i zbog toga se i želimo javiti Letovcima”, kazali su veseli supružnici, koji se nadaju da će uspjeti doći do Liverpoola uz pomoć dobrih ljudi. Jako su skromni te im smještaj nije važan – naviknuli su oni spavati na svakakvim mjestima, jer ipak je glazba najvažnija.

A da život nagrađuje hrabre, govori i činjenica da su se jednom prilikom našli u istom avionu s članovima Rolling Stonesa, i to u redu iza njih. “S Jaggerom sam komunicirala kombiniravši engleski i ruski”, kaže 74-godišnja Marica, koja se kao 19-godišnja djevojka uputila s Mijatom na koncert Beatlesa u Liverpoolu.

Nakon silnih koncerata svjetski poznatih bendova, velika im je želja biti na “najluđem nastupu našeg Leta 3”. “Kad je Let 3 najavio da će na Eurosong putovati traktorom, odlučili smo stopirati i traktor jer smo do sada sva vozila stopirali osim traktora i aviona. Pozitivno razmišljamo i znamo da ćemo uspjeti otići u Liverpool, jer mi smo još mladi, tek su nam 74 i 77 godina i puni smo ludih ideja kao i Let 3”, kazala je Marica.