Tedi Spalato promijenio ime zbog karijere: Evo što mu piše u rodnom listu

Autor: I.D.

Nije neobično da ljudi budu nezadovoljni imenom koje su im roditelji dali te ga žele promijeniti kada odrastu. Razlozi za to mogu biti različiti, ali kod poznatih osoba najčešći razlog je taj što smatraju da njihovo ime nije dovoljno zvučno ili prepoznatljivo. Iako je mnogo takvih primjera u Hollywoodu, i na domaćoj i regionalnoj sceni ima mnogo estradnih umjetnika koji su se odrekli svog pravog imena i prihvatili umjetničko ime koje zvuči bolje od onog koje im je zapisano u osobnim dokumentima. Jedan od njih je i Tedi Spalato.

Kantautor Tedi Spalato rođen je u Splitu 1954. godine u obitelji glazbenika amatera. Do 18. godine je svirao i pjevao u lokalnim klapama i grupama, a 1985. godine započeo je solističku karijeru. Prepoznatljiv je po tihim dalmatinskim šansonama, dobitnik je i tri nagrade Porin, a zbog umjetničkog dojma promijenio je i ime i prezime.

Umjetničko ime izmislio mu je Ivo Lesić s kojim je surađivao na nastupu za Jugoviziju. Naime, pravo ime Tedija Spalata je Tadija Bajić. Međutim, on nije jedini. Jasmin Stavros je također promijenio ime, zvao se Mile Vasić. Jednom prilikom je otkrio da novo ime nije izabrao sam, već ga je ‘prekrstio’ Rajko Dujmić.

Imena promijenili Stavros, Doris Dragović, Ibrica Jusić…

“Kako ti se majka zove? Ja kažem Jasna, aha, onda si Jasmin. Onda me ovako gleda i gleda, kaže okreni se malo, gleda mi profil, imaš grčki nos, imaš kakvo porijeklo iz Grčke? Ja govorim iz Grčke? Pa je, neki pradjed mi je bio Grk, on govori Stavros. Ja kažem molim? Jasmin Stavros. Stavros je inače u prijevodu krst, što znači da sam ja odabran, kao da sam odabran, kao da je to Božja volja. A i postoji jedno mjesto, jako atraktivno mjesto, koje se zove Stavros i ima puno likova u filmovima koji se zovu Stavros”, ispričao je pjevač jednom prilikom.

Otkrio je i da je jednom zbog promjene imena doživio i neugodnost prilikom prijave u hotel. “Piše rezervacija Jasmin Stavros, a ja nosim sa sobom iskaznicu na kojoj piše drugo ime, i oni kažu, oprostite gospodine, mi čekamo gospodina Stavrosa i maknu mene i ja tu noć provedem u autu”, otkrio je.

Popularnu Doris Dragović svi znaju po tom imenu, ali joj navodno u dokumentima još uvijek stoji njeno pravo ime Dorotea uz prezime njenog supruga Maria, tako da biste je mogli pronaći pod imenom Dorotea Budimir. Menadžer Zoran Škugor ranije je otkrio da je on taj koji je smislio umjetničko ime za Doroteu.

“Njeno pravo ime je dugo za pamtiti i pisati, stvarno jako neobično ime, dok je Doris lako pamtljivo. Kako sam ja izabrao da joj Zrinko Tutić radi prvu pjesmu ‘Željo moja’ i prva dva albuma, a on je imao hit ‘Doris’ pomislio sam da tu ima energije pa je Dorotea postala Doris i tako je ostalo tijekom cijele njene karijere”, ispričao je za Slobodnu Dalmaciju.

Osim Doris, ime je promijenio i Jacques Houdek. Pjevača uglavnom svi znaju pod imenom Jacques pa mu se prezime najčešće ni ne spominje, no to nije ime koje su mu dali roditelji. Jacques Houdek rođen je kao Željko, a ime je navodno promijenio da bi dobilo na zvučnosti u čemu je svakako i uspio. Malo tko zna i to da je Ibrica Jusić, jedno od najpoznatijih imena na glazbenoj sceni rođen kao Ibrahim pa je svoje ime samo malo prilagodio.