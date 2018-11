Usvojena nova definicija kilograma: Znate li koja je nova jedinica mase?

Predstavnici više od 50 zemalja su u petak na konferenciji u Versaillesu, nedaleko od Pariza, jednoglasno usvojili novu definiciju kilograma.

Od 20. svibnja sljedeće godine, međunarodna jedinica mase neće se više temeljiti na “međunarodnom prototipu kilograma” – cilindra od platine i iridija koji se drži u sefu u Međunarodnom uredu za utege i mjere u Sevresu, kod Pariza.

Dosadašnja definicija kilograma seže u 1889. i sve suvremene jedinice mase izvode se iz njega – od mikrograma lijekova do kilograma jabuka i krušaka te tona čelika ili cementa.

Problem s “međunarodnim prototipom kilograma” je što nema uvijek jednaku težinu, jer čak i unutar tri staklena zvona bude prašnjav i prljav i na njega ima utjecaj atmosfera.

Znanstvenici su stoga odlučili “međunarodni prototip kilograma” definirati na temelju izračuna Planckove konstante, jedne od ključnih konstanti koja izražava odnos u kvantnoj fizici između energije i učestalosti čestica poput fotona.

