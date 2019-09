Santa leda teška 315 milijardi tona odvojila se od Antarktike

Autor: Dnevno

Santa leda teška 315 milijardi tona odvojila se u ponedjeljak od velike ledene ploče Amery na Antarktici, no čini se da taj događaj nije povezan s klimatskim promjenama, piše BBC. Površina spomenute sante iznosi 1.5 četvornih kilometara. Na njezino daljnje kretanje stručnjaci će morati dobro pripaziti, jer bi mogla postati opasnost za plovidbu.

Inače, Amery je 3. najveća ledena ploča na Antarktici i ključan odvodni kanal za istočni dio kontinenta. Prof. Helen Fricker, s Instituta za oceanografiju Scripps istaknula je da taj događaj nije povezan s klimatskim promjenama. Od Ameryja se od ranih 1960-ih nije odvojila veća santa leda. Ona koja se tada odvalila imala je površinu 9.000 četvornih kilometara.

Satelitske snimke iz 1990-ih pokazuju, da je Amery bio u ravnoteži, usprkos snažnom otapanju ljeti. “Iako ima puno razloga za zabrinutost za Antarktiku, zbog ove ledene ploče zasad ne treba dizati uzbunu”, rekla je Fricker. Procjenjuje se da je D28 debeo 210 metara i da sadrži oko 315 milijardi tona leda. D28 je patuljak u usporedbi s ogromnom santom A68 koja se 2017. odvojila od ledene ploče Larsen C.

Struje i vjetrovi usmjerit će D28 zapadno te će vjerojatno proći godine do njezina potpunog otapanja, smatraju stručnjaci.

Ploče su zapravo plutajući produžetak brojnih ledenjaka, koji se s kopna spuštaju u more. Odvajanje santi prirodan je proces kojim ledene ploče održavaju ravnotežu, jer se tako balansira nanos novoga snijega. Znanstvenici su stoga unaprijed znali da će doći do odvajanja, ali područje na kojem se to dogodilo nije bilo u njihovu fokusu.