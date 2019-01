NASA-ina sonda otišla najdalje ikad! Pomoći će nam da shvatimo podrijetlo Sunčevog sustava

NASA-ina sonda New Horizons preživjela je prelet pored Ultima Thule, najudaljenijeg objekta u svemiru koji je ljudska civilizacija istraživala.

Znanstvenici iz SAD-a potvrdili su da je New Horizons bio u odličnom stanju nakon što je preletio ledenu svemirsku stijenu prije nekoliko sati.

Poruku sonde uhvatila je velika NASA-ina antena koja se nalazi nedaleko Madrida. Poruci je trebalo 6 sati i osam minuta da dođe od sonde do Zemlje.

“Imamo zdravu letjelicu. Upravo smo napravili najudaljeniji prelet”, rekla je šefica misije Alice Bowman.

Prva radio poruka sadržavala je samo osnovne informacije o stanju letjelice, ali i potvrdila kako se prelet dogodio te kako je memorija napunjena novim informacijama.

Slike i podaci koje je snimila počet će stizati na Zemlju kasnije u utorak.

LIVE NOW on @NASA TV: New Horizons media briefing and updates on the spacecraft’s final approach before flyby of #UltimaThule. At 3pm (ET), Q&A with the New Horizons team: https://t.co/zzh0qwgC7c

— NASA New Horizons (@NASANewHorizons) 31 December 2018