WHATSAPP UVODI NOVOSTI: Mogle bi vam se svidjeti

Autor: Dnevno

WhatsApp je jedna od najpopularnijih mobilnih aplikacija za razmjenu poruka, fotografija i videozapisa na pametnim telefonima, a sada najavljuju uvođenje nekih novosti. Uskoro ćemo naime moći odrediti tko će nas moći pozivati u grupe.

U aplikaciji WhatsApp razvijaju značajku koja bi trebala olakšati davanje dozvola pri dodavanju u grupe. Kako piše Popular Mechanics, trebala bi zamijeniti značajku koja priječi svim korisnicima da vas pozovu u neku grupu.

Umjesto toga, moći ćete odrediti kojim kontaktima nećete dozvoliti dodavanje u grupe čiji članovi ne želite biti. Samo će kontakti kojima vjerujete moći vas dodati u grupe bez vaše prethodno izdane dozvole.

Trenutno možete birati između tri opcije u postavkama privatnosti: Everyone (Svi), My Contacts (Moji kontakti) i Nobody (Nitko). Tome bi s novom softverskom nadogradnjom trebala biti dodana opcija My contacts except… (Moji kontakti osim…), u sklopu koje ćete moći navesti određene kontakte kojima ne želite dozvoliti da vas dodaju u grupe.

I dalje ćete dobiti obavijest kad vas netko pokuša dodati u grupu, ali će osoba kojoj ste uskratili dozvolu biti potaknuta na slanje privatne pozivnice u razgovoru jedan na jedan, tijekom kojeg možete odlučiti hoćete li se priključiti ili ne.





Moguće je također kako u WhatsAppu testiraju samouništavajuće poruke, nalik onima u aplikaciji Telegram. Zasad nije poznato kad bi ta nova značajka mogla biti dostupna.