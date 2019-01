GOOGLE MORA PLATITI 50 MILIJUNA EURA KAZNE: Opet propusti u zaštiti osobnih podataka

Autor: Hina

Francuska agencija za zaštitu osobnih podataka osudila je veliku američku internetsku tvrtku Google na rekordnu kaznu u iznosu od 50 milijuna eura zbog propusta u zaštiti osobnih podataka njenih korisnika, priopćila je u ponedjeljak agencija.

Državno povjerenstvo za informatiku i slobode (CNIL), francuski “policajac” za osobne podatke, prvo je europsko regulatorno tijelo koje je sankcioniralo veliku međunarodnu internetsku platformu na temelju novog europskog propisa o zaštiti osobnih podataka (GDPR) što je stupio na snagu 25. svibnja.

Taj novi tekst omogućuje određivanje kazne u vrijednosti četiri posto godišnjeg prometa na svjetskoj razini za nepoštovanje obveze zaštite osobnih podataka europskih građana.

CNIL je u svojoj istrazi obavio radnje koje mora poduzeti novi korisnik pametnog telefona Android (operativni sustav za Googleov pametni telefon) kako bi otvorio račun na Googleu i koristio se uređajem.

“Ne poričemo da Google obavještava” korisnika koji otvara račun o načinu na koji će se koristiti njegovim podatcima, rekao je za AFP Mathias Moulin, direktor za zaštitu prava i za sankcije u povjerenstvu.

“No ta informacija nije lako dostupna, ona je raštrkana u raznim dokumentima” koje korisnik interneta nikad nema vremena čitati, rekao je.

“Ponekad je potrebno i do pet klikova da bi se došlo do informacije”, dodao je, ocijenivši na kraju da Google ne daje “jasnu i razumljivu” informaciju.

Odluka o kazni dolazi nakon dviju odvojenih tužba koje su protiv Googlea podigle dvije udruge za zaštitu korisnika interneta – Kvadratura mreže (Francuska) i Ne tiče te se (None Of Your Business, NOYB) koje je osnivač austrijski aktivist za zaštitu podataka Max Schrems.

Eventualnu žalbu na presudu Google treba podnijeti Državnom vijeću, najvišem upravnom sudu u Francuskoj.