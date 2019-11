APPLE PRIKAZUJE KRIM KAO DIO RUSIJE: Ukrajina osudila odluku tehnološkog diva

Apple je počeo prikazivati Krim, ukrajinski poluotok koji je Rusija pripojila 2014., kao dio ruskog teritorija na aplikacijama Karte i Vrijeme, ali samo za korisnike u Rusiji.

I Rusija i Ukrajina jako su osjetljive na to kako globalne kompanije tretiraju Krim otkako su ga ruske snage zauzele, a Moskva pripojila nakon referenduma koji Kijev i Zapad smatraju nezakonitim.

Ukrajina je osudila Appleov čin rekavši da američki tehnološki div “nimalo ne mari” za njezinu bol.

Reutersovi novinari u Rusiji koji su ukucali glavni grad Krima Simferopolj na aplikacijama Karte i Vrijeme vidjeli su da se prikazuje “Simferopolj, Krim, Rusija”.

Novinarima u drugim zemljama prikazivalo se samo “Simferopolj” bez navođenja kojoj državi pripada.

I u ukrajinskom glavnom gradu Kijevu i na Krimu, korisnici koje je kontaktirao Reuters rekli su da su im se mjesta na Krimu prikazivala bez države.

EU i SAD ne priznaju Krim kao ruski teritorij i uveli su sankcije poluotoku i pojedincima koje optužuju za kršenje ukrajinskog teritorijalnog integriteta.

Donji dom ruskog parlamenta Duma objavio je u srijedu da se predsjednik odbora za sigurnost i borbu protiv korupcije Vasilij Piskarov sastao s predstavnikom Applea.

“Apple je ispunio svoje obveze i programe na svojim uređajima prilagodio odredbama ruskog zakona”, stoji u priopćenju.

Appleu se na Twitteru obratio ukrajinski ministar vanjskih poslova Vadim Pristalko. “Objasnit ću to vašim rječnikom. Zamislite da plačete zbog toga što je vaš dizajn, vaše ideje, godine rada i dio vašeg srca ukrao vaš najgori neprijatelj, a onda netko koga nije briga ni najmanje ne mari za vašu bol. Tako se osjećamo kada Krim nazivate ruskim teritorijem”.

