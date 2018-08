AKO KORISTITE WHATSAPP PRIPAZITE: Mogli bi ste izgubiti sve podatke!

Autor: Dnevno.hr

WhatsApp priprema veliko ažuriranje aplikacije koje bi moglo izbrisati sve podatke, poruke i dokumente koje su korisnici primili ili poslali u toj aplikaciji, piše Zimo

Korisnici WhatsAppa koji ne rade redovito sigurnosne kopije podataka (prije svega fotografija i videa) u aplikaciji, mogli bi se neugodno iznenaditi kad ostanu bez svega sredinom studenoga.

Nakon dogovora koji je postignut između Googlea i WhatsAppa (odnosno Facebooka), korisnicima se sigurnosne kopije podataka s WhatsAppa više neće brojiti u ukupnu kvotu. Odnosno, kad 12. studenog krene ažuriranje, sve sigurnosne kopije starije od godinu dana biti će automatski uklonjene iz pohrane, odnosno s Google Drivea.

Svakog mjeseca više od 1,5 milijardi ljudi diljem svijeta koristi ovu aplikaciju za razmjenu poruka, a oni koji su do sad željeli napraviti sigurnosne kopije svojih podataka morali su za to “žrtvovati” prostor na Google Driveu.

To znači da će moći pohraniti koliko god žele fotografija, videa i poruka na Google Drive, a da pri tome neće morati strahovati hoće li prekoračiti 15GB koliko prostora za pohranu Google daje besplatno svakom korisniku Google Drivea.

Za one koji to do sad nisu radili, izrada sigurnosne kopije podataka veoma je jednostavna.

U WhatsApp aplikaciji, u gornjem desnom uglu potražite ikonu s tri točkice. Pritisnite i potom odaberite “Postavke/Settings” i potom “Razgovori/Chats”. Odaberite “Pohrana razgovora/Chat Backup” i vidjet ćete kad ste posljednji put napravili sigurnosnu kopiju podataka u oblaku.

Preostaje vam samo pritisnuti gumb “Napravi sigurnosnu kopiju/Back up” i pričekati nekoliko minuta (ovisno o količini podataka i internetskoj vezi).

Čak i ako ne koristite redovito WhatsApp nije loše napraviti sigurnosnu kopiju podataka. Nikad ne znate kad će vam trebati nešto iz tih razgovora.