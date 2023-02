‘TE DEKOLTEE ZABORAVI, TO ĆEMO REGULIRATI!’ Neki parovi jednostavno nemaju kemiju: ‘Nije mi privlačna, nedostaje taj neki klik’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Dok su se stari parovi već su se naviknuli na bračni život, novi par je tek stigao u svoj stan. Miljanu i Marka A. dočekala je svadbena fotografija, a prokomentirali su je u vrlo pozitivnom tonu. “Baš smo onako power couple!” komentirali su, a Miljana je dodala kako se odmah vidi da su jake individue i ekscentrici te da njezin suprug izgleda kao grof Drakula. “S obzirom na to da imamo dvije spavaće sobe, to nam je za početak u redu. Spavat ćemo odvojeno pa ćemo vidjeti“, složili su se novopečeni supružnici.

Marko je potom odlučio pripremiti sat joge za Miljanu, Zorana i Hedvigu, no Miljana se tome nije nimalo veselila jer je to njoj previše dosadno. Marko smatra da oni nisu toliko različiti dok Miljana kaže da postoji dosta malih različitosti koje bi kasnije mogle prerasti u veće. “Ići ćemo malo shopping, kupit ćemo najosnovnije stvarčice, te dekoltee zaboravi! Onaj dan što si imao onaj dekoltee, ni ja ne nosim takav, tako da to moramo malo regulirati“, komentirala je Miljana stil odijevanja svog supruga.

Marko A. priznao je Zoranu da kod njih ne postoji kemija u smislu fizičke privlačnosti. “Zanimljivo je, inspirativno i stalno otkrivam nešto tako da mi nimalo nije dosadno s njom, čak na trenutke bude kaotično i dinamično, ali sve je bolje nego da nema ničega“, zaključio je Marko A. Miljana je Hedvigi priznala kako se osjeća u showu: “Imam taj osjećaj da su oni svi željni novog mesa, da nas čekaju kao vukovi u šumi. Vjerojatno sve jedni o drugima sve ispitali, sve znaju i sad smo im mi interesantni, a ja ću se na to pripremiti.“





Ekspertica Sanela odlučila je posjetiti Tihomira i Manuelu zbog scene na prošloj ceremoniji, kad je Manuela željela napustiti show. Od Tihomira je tražila da rangira tri privlačnosti kod Manuele, a on je rekao: “Ne prvome mjestu je intelektualna privlačnost, fizička privlačnost je na trećem mjestu, a emocionalna na drugom.“ Dodao je kako mu Manuela i je i nije privlačna te priznao je da mu jednostavno nedostaje taj neki klik s Manuelom da bi se zaljubio u nju.

Petra je odlučila putem videopoziva odlučila upoznati Darija sa svojom dobrom prijateljicom Jelenom, a Dario je želio čuti neke njezine savjete. Darija je zanimalo kakva je Petra u stvarnom životu. Jelena je otkrila kako je na početku njihova prijateljstva bila

rezervirana, ali kasnije je postala jako opuštena, pričljiva i kolovođa zabave, što je Darija iznenadilo: “Volio bih je upoznati takvu, nisam to još doživio.”

Marko i Andrea odlučili su snimiti duet i odabrali su Colonijinu pjesmu “Ljubavnici” te je preimenovali u “Supružnici”. Iako je to nešto što su oboje željeli napraviti, Andrei je bilo neugodno, no Marko je bio jako uživljen u pjevanje. “Svaki naš zajednički zadatak meni bude baš super“, rekao je Marko.

Lorena je odlučila Stefanu proricati budućnost uz svijeće i tarot. Prema kartama, njihov odnos cvjeta, a sutrašnja će večera biti puna suza i drame. Također, izvukla je kartu kojom pretpostavljaju da će sutra netko pričati gluposti, a misle da će to biti novi par. “Mogao bi biti

neki konflikt na večeri“, složio se Stefan s Lorenom.