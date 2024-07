Tatjanu iz Big Brothera oteli, tri mjeseca živjela u podrumu: ‘Molila sam da me ne ozlijedi’

Autor: I.D.

Tatjana Jovančević, natjecateljica srpskog izdanja reality showa ‘Big Brother’ iza sebe ima tužnu životnu priču čije je detalje sada ispričala. Tatjana je sa samo 16 godina bila oteta, a potom je provela tri mjeseca u podrumu iz kojeg je sama pobjegla. Inače, Tatjana je sa 16 godina postala miss i dobila ugovor poznatog talijanskog brenda. No, nakon što ju je jedan momak prepoznao te su se upoznali upala je u zamku. Tatjana je kazala da je dečko od nje bio stariji 7-8 godina.

“Upoznali smo se na nekoj svadbi na kojoj je mama bila sa mnom, njegova obitelj je bila oduševljena sa mnom. Govorili su mi kako sam lijepa i slatka i kako bi htjeli da njihova snaha bude tako lijepa. Smješkala sam se i potvrđivala sve, tražeći način da se maknem. On je cijelo vrijeme mene vrebao, onako gledao me”, započela je Tatjana u svojem gostovanju u Kurirovoj emisiji ‘Nije sve tako crno’.

“Oni su se pojavili i na Izboru za miss, to je bilo nekad u srpnju. U kolovozu su se počeli – on i njegova obitelj – pojavljivati u hotelu u kojem sam bila. Pozdravila sam i zahvalila se na dolasku. Kod moje bake je došao 10. kolovoza. Došao je s rođakom i molio da me pusti kako bi me pokazao prijateljima. Želio se hvaliti kako poznaje djevojku koja je najljepša i koja će predstavljati Jugoslaviju. Bezopasno mi je djelovao. Moja baka se tu protivila i jedva dozvolila”, nastavila je.

‘Odveo me je u kuću koja je odmah pored groblja’

“Rekla je da me vrati prije prvog mraka, jer sam se morala spremati za put”, rekla je Tatjana, pa dodala da joj ništa nije bilo sumnjivo. Kazala je i da su se družili neko vrijeme u gradu: šetali su trgovinama i otišli u kafić, pa na ručak. Kada je krenuo padati mrak, kazao je kako je želi na kratko vrijeme odvesti kući kako bi je upoznala njezina obitelj. Jovančević je rekla da ne želi i da mora ići kući te je počela osjećati neku tremu.

“Odveo me je u kuću koja je odmah pored groblja… Kada sam to vidjela, noge su mi se odsjekle. Kazao mi je da na to ne obraćam pažnju. Uveli su me u to dvorište, bila je puno kuća, svi su bili unutra: njegov otac, maćeha, rođaci. Sjedila sam tu kao na iglama. Popila sam sok, i pojela nešto s njima, padao je mrak. Samo sam vidjela da jedan po jedan odlaze i rekla: Oprostite, išla bih kući. umorna sam, nije mi dobro. U tom trenutku je netko od njih rekao: Ispričavamo se, ali mi nemamo sad gorivo da te odvezemo natrag. Možeš li nam dati broj svoje bake da je nazovemo i da ti prenoćiš ovdje. Kad su mi to rekli, ja ne znam kako se nisam onesvijestila”, rekla je te dodala da je istaknula svoje neslaganje s tim, a oni su se opravdavali kako nemaju goriva i kako je stanica daleko. Dodala je da su baku nazvali, ali su joj prekinuli vezu pa nije uspjela ništa reći.

“Da, ali su mi jednu sobu koja je bila skroz uređena. Sjedila sam dugo i gledala u prozor i cupkala čekajući jutro. U neko doba noći, već pred jutro, ušao je taj tip, pijan totalno. Sjedila sam na krevetu i molila ga da me ne ozlijedi. to mi je ostalo urezano. On je rekao da se ne bojim i da se opustim kao da sam u svojoj kući, jer će to možda i biti moja kuća”, rekla je pa dodala da je tu krenula njezina noćna mora te da je idućeg dana nisu vratili kući.









Podsjetimo, Tatjana je nakon ovog užasnog iskustva borila se i sa zdravljem. Naime, reality zvijezdi prvo je dijagnosticiran rak koljena zbog čega joj je amputirana noga, a prije dvije godine i rak dojke. “Smjestili su me u Klinički centar i rekli mi da imam rak koji je metastazirao. Doktor mi je rekao da ću živjeti još dva mjeseca. Pokušali su me spasiti kemoterapijama, a nakon prve sam ostala bez kose. Spala sam na 39 kilograma i osjećala sam da je kraj blizu. Imala sam dvije opcije – da živim bez noge ili umrem s nogom. Otišla sam kod doktora i rekla: Hoću živjeti”, ispričala je za srpske medije.