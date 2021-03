Tatjana Jurić vraća se na male ekrane! Otkrila nam je sve detalje nove emisije!

Autor: Marina Tenžera/7dnevno

Tatjana Jurić svestrana je medijska osobnost, jednako poznata kao televizijska i radijska novinarka i voditeljica, ili rječnikom njezina magistarskog rada, prepoznatljiv je i omiljen medijski, odnosno personalni brand. Svojim povratkom na Novu TV, u “Zdravlje na kvadrat”, donosi novu energiju ovoj popularnoj emisiji u kojoj gostuju mnogi ugledni stručnjaci.

Tatjana Jurić javnosti je poznata po voditeljskom angažmanu u dnevnom magazinu “Exploziv” RTL televizije. Godine 2015. postala je novo lice HRT-a. S manekenom i kolumnistom Deanom Pelićem vodila je emisiju “TV Bingo” koja je nakon što je bila kratko emitirana na RTL-u, ponovno vraćena na državnu televiziju. Još 2005. dobila je Večernjakovu ružu za najbolje novo televizijsko lice, a prema izboru čitatelja Jutarnjeg lista, mjesecima je zauzimala prvo mjesto na listi najdražih TV lica. Bila je zaštitno lice magazina Elle i L’oreala za Hrvatsku.

Vratili ste se na Novu TV kao voditeljica emisije “Zdravlje na kvadrat”. Kako vam je “pao” ovaj novi izazov?

“Zdravlje na kvadrat” jedna je tipična emisija magazinskog tipa koja objedinjuje informaciju i dozu zabave, popularni infotainment, a to je format u kojem sam odrasla i u kojem se dobro snalazim. U tjednom ritmu, pratit ćemo sve teme vezane uz zdravlje, aktivniji život, prehranu i slično. Teme su to koje su uvijek, a osobito svih ovih mjeseci otkako živimo, kako običavamo reći, novo normalno, itekako aktualne i dobrodošle. Sama sam u emisiji angažirana kao voditeljica, ali i kao novinarka, pa ću za svaku emisiju pripremati i prilog. Tomu se posebno veselim, vratiti se na teren i u montažu!

Kako su izgledali vaši počeci na Novoj TV?









Emisija “Modelle” koju sam 2004. radila baš za Novu TV bila je gotovo istoga tipa kao i ova koju danas radim. Razlika je jedino u tematici kojom se bavila. Onda je riječ bila o modi, a sada o zdravlju. Pamtim to veliko veselje tada i otkrivanje cijelog jednog za mene novog svijeta televizijske produkcije. Sve me zanimalo, sve sam željela naučiti, podjednako i voditeljstvo i novinarstvo i terenski rad. I danas je tako.

Kakve odlike treba imati medijski profesionalac?

Minuli rad ostaje negdje za tobom, ali često se sjetim svoga prvog radijskog urednika koji mi je rekao: “Dobri smo samo onoliko koliko nam je dobar zadnji show”, misleći pritom na to da u svakom poslu, pa tako i u medijskom, stalno trebaš ići prema naprijed, stjecati nova znanja, razvijati se, učiti i pratiti trendove. U samo dvadeset godina koliko radim, mediji su se iz temelja promijenili, tu su i mlađe generacije koje te iste medije konzumiraju na potpuno drukčiji način od moje ili starijih generacija. Bitno je, dakle, raditi i stjecati nova znanja, razvijati se.









Na Fakultetu političkih znanosti magistrirali ste 2012. na temu “Tržišna prepoznatljivost komercijalnih TV medija posredstvom izgradnje personalnih brendova”. Možete li nam ukratko objasniti tezu svog magisterija, odnosno, kako se grade personalni brendovi?

Iako će uskoro biti deset godina otkako sam rad pisala, već tada se u medijima počela događati tzv. konvergencija medija – brisanje jasnih granica između medijskih kanala općenito – radija, televizije, interneta… Kako sam u trenutku pisanja rada imala već deset godina iskustva rada u medijima i poznavala sam funkcioniranje stvari iznutra, a uz to sam i sama bila personalni brend koji se sustavno gradio, tema mi se nametnula sama. Od tada do danas, konvergencija se upravo i dogodila, događa se i dalje – danas kada proizvodiš medijski sadržaj za jedan medij, bilo radio ili televiziju, proizvodiš ga i za web, Youtube kanale, podcaste i društvene mreže. Sve to u budućnosti će, uz jake medijske kuće, još izraženije povezivati personalni brendovi. I prije je toga bilo, ali digitalizacija je to danas podigla na novu razinu…

Koje televizijske kolege cijenite kao profesionalce?

Odrasla sam gledajući klasičnu TV gardu tadašnjih HTV-ovih voditelja, od Olivera Mlakara preko gospođe Helge i Željke Fattorini… Danas kad vidim kako divno rade kolegice iz moje generacije, osjetim veliki ponos i s guštom ih gledam. Iva Šulentić, Mia Kovačić, moji kolege s RTL-a Tomo Jelinčić i Ana Brdarić. Mojmira, koja je tako suvereno sjela za Direkt! Knjaz, koji, evo, i od domaćih životinja napravi serijal koji se ne propušta!









Bavili ste se i modelingom. Kako je izgledao taj period vašeg života?

Modeling za mene nije bio ništa drugo nego studentski posao, način na koji sam svoje roditelje rasteretila troškova školovanja, način na koji sam stekla prva iskustva u produkciji, ali i način na koji sam naučila neke vrijedne lekcije o jačini medija. Moje prvo medijsko iskustvo bilo je prepuno lekcija baš na tu temu i iz ove današnje perspektive bila je to odlična škola i podloga za daljnji rad.

Široj javnosti ste postali poznati kao voditeljica “Exploziva” na RTL-u. U čemu je bila tajna uspjeha tog magazina?

Vjerojatno u činjenici da je “Exploziv” tada bio prvi magazin toga tipa na našem medijskom nebu, kao i to da je krenuo s emitiranjem u trenutku otvaranja tržišta, dolaska novih nacionalnih kanala, komercijalizacije medija. Sve skupa, jednostavno je to bilo vrijeme tranzicije u medije kakve danas imamo i u trendove koje danas pratimo, a koji su na zapadu odavno zaživjeli. Uz to, bili smo složna ekipa koja je sa zadovoljstvom svakodnevno stvarala program. I to je bitno.

Čega se najradije sjećate iz emisije “Exkluziv s Tatjanom Jurić”?

Cijelog tog dugog perioda provedenog na RTL-u rado se sjetim! Za mene je to bilo intenzivno razdoblje svakodnevne produkcije, emisije koja se nekoliko godina emitirala baš svaki dan, ali i golemog izgaranja za posao. Za mene su to bile udarničke dvadesete, bila sam presretna što sam uopće dobila priliku raditi ono što sam odmalena priželjkivala i danas kad se osvrnem na taj period, sretna sam jer sam stekla mnoge prijatelje s kojima sam i danas u kontaktu, ali i neizmjerno iskustvo.

Kakvo je bilo iskustvo voditi projekt “Hrvatski top model by Tatjana Jurić”, hrvatsku verziju reality showa “America’s Next Top Model”?

I “Top model” je za mene tada bio novi format koji sam željela i trebala upoznati. Dijelom reality show, dijelom završno dinamičan program uživo, s publikom u studiju i svime onime što realizacija velikog studijskog programa uživo nosi. Bilo je zabavno!

Kakva su vaša iskustva s radijem?

Na Narodnom radiju, uz angažman u vanjskoj produkciji Nove TV, ostajem i dalje! Iako sam, takoreći, televizijsko dijete, radio sam isto zavoljela i sretna sam što sada, uz obveze za televiziju, mogu nastaviti i s tim.

Kako se opuštate u slobodno vrijeme?

Puno pišem. To me jako opušta. Uz to, kao i svi, ovisna sam o druženju s dragim ljudima. I sa svojom malom Jack, bostonskom terijerkom koja ima 12 godina, ali me i dalje potiče na aktivnost!