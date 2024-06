Tatjana Jurić više nije u Hrvatskoj: ‘E ovo mi je dugo bilo na listi želja’

Autor: Marija Tomić

Radijska voditeljica te jedna od najljepših Hrvatica Tatjana Jurić često objavljuje na društvenim mrežama objave te pratitelje obavještava o svom životu. Isto tako je objavila slile i video s godišnjeg odmora iz Grčke, točnije Atene i otkrila svoje dojmove.

Naime, prvo je pratiteljima obznanila kako je bila u zračnoj luci, te im nagovijestila kako ide na putovanje. Nakon toga otkrila im je koja je to destinacija gdje je planirala iskoristiti godišnji odmor. Tatjana je pratiteljima otkrila kakav je utisak na nju ostavila Grčka te je podijelila svoj prve dojmove.

Uz video napisala je opis u kojem otkriva koliko ju je oduševio njihov način života. “Ja kad vidim ovo, pa meni dođe da dam otkaz i nikad više se ne vratim. Grčka je to, moraš je voljeti”, napisala je Tatjana. Naime, na snimci su bili prikazani ulični svirači koji su svojoj glazbom zainteresirali prolaznike. Budući da je atmosfera bila odlična, prolaznici su zaplesali na ulici a videom su zavladali smijeh i veselje.

Popis želja

Korintski kanal joj se oduvijek nalazio na listi želja, koju je sad i ispunila. “E ovo mi je dugo bilo na listi želja ”vidjeti uživo”, kaže voditeljica. “Ako nešto volim, to je turistički bauljati po gradovima za koje ne znam što me čeka iza ugla, a sve lijepo. Koji je dan, ne znam. Koliko je sati, ne znam”, priznala je.

Osim slika u Instagram priči, Tatjana je objavila i fotografiju, prije nekoliko sadi, gdje pozira u crnom kupaćem kostimu, dok donji dio prekriva ležernim hlačama. Cijelu kombinaciju upotpunili su šešir, naočale te crveni ruž koji je stavila da je podigne.

Ispod fotografije stavila je opis gdje je otkrila kakav joj je plan za danas. „Imam dosta dobar plan za danas… koji uključuje sunce, more i odlično društvo!“, napisala je. Komentari pratitelja pohvalili su njen osmijeh i općenito izgled. „Top Tatjana za 10, „naj osmijeh, „Sve se poklopilo, uživaj, „Predivna, bili su neki od komentara.

Nepozvani gosti

Osim godišnjeg odmora, Tatjana je i jednom prilikom prije otprilike mjesec dana objavila o svom neobičnom iskustvu. Naime otkrila je kako je svaki dan umjesto alarma ujutro bude nepozvani gosti, odnosno bebe lisice koje su njenu terasu uzele skoro pod svoje. Tako Tatjana pratitelje obavještava o njihovim avanturama.









“Dobro jutro! Mi smo odlično spavale, nitko u pet ujutro po terasi nije lupao Jackinom posudom za vodu! Negdje oko sedam sam im objasnila da moram u eter u devet, pa su mi dale prolaz iz vlastita stana. Rekoh im da mogu slobodno, ako žele, navratiti opet popodne, kao što to sad već očito postaje i tradicija, i da neću zvati Dumovec, ako se eto, baš kod mene i sa mnom osjećaju sigurno”, napisala je Tatjana i nastavila:









“Računam na to da će ojačati i otići dublje u šumu uživati u svojem slobodnom, divljem, životinjskom životu. Do tada, prava je privilegija promatrati ih ovako izbliza! Kad mi se šćućure jedna pored druge na kućnom pragu i drijemaju dok ja po doma nešto radim, pa ih gledam kroz prozor… milina!!! Tako su male, preeeeslatke. Ne diram ih, ne smetam im, mogu gdje žele i kad žele po vrtu i dalje u šumu! A one se, eto, stalno vraćaju meni na terasu.”, na ove komentare dobila je brojne savjete i upozorenja od pratitelja.