‘TATA MI JE NAJSLABIJA TOČKA’ Pobjednik showa Zvijezde pjevaju otvorio dušu: ‘Na to ne želim utjecati’

U subotu se održalo finale dvanaeste sezone showa Zvijezde pjevaju iz kojeg su kao pobjednici izišli 22-godišnji Lovro Juraga s mentorom Vjekom Ključarićem. Za favorite su slovili još od samog početka showa, a iz emisije u emisiju gledatelji su bili oduševljeni. Već u trećoj epizodi su dobili maksimalnih trideset bodova, po deset od svakog člana žirija.

Izvedbeni program ovog pobjedničkog tima u finalu se sastojao od tri pjesme – ‘Pelin i med’ Dine Dvornika, ‘Nocturno’ Olivera Dragojevića, te ‘Zitti E Buoni’ talijanske fenomen grupe Maneskin. Protivnici u finalu bili su im Davor Jurkotić i Gina Damjanović.



Za one koji ne znaju, Lovro je inače velika nada hrvatske glumačke scene. Otac mu je nitko drugi doli poznati glumac Slavko Juraga, kojeg je javnost imala prilike gledati u mnogobrojnim popularnim serijama – ‘Kud puklo da puklo’, ‘Bitange i princeze’, ‘Drugo ime ljubavi’, ‘Villa Maria’, ‘Smogovci’ i dr.

“Puno puta su me pitali do sada za tatu. Tata mi nije uzor, tata mi je učitelj. Mislim da su nam svima očevi i majke životni učitelji. Od njega sam naučio kako poštovati ovaj zanat. Tata mi je najslabija točka. Sve mi je dao u životu i zato ga želim štititi. Od njega sam štošta naučio, a njegove manire usađene su u mene i na to ne želim utjecati i jako sam ponosan na to!”, komentirao je Lovro u intervjuu za Dalmacija Danas.

Trenutno je na četvrtoj godini studija na Akademiji dramske umjetnosti, no iza sebe ima već uloge u serijama ‘Drugo ime ljubavi’ i ‘Oblak u službi zakona’. Rekao je kako studiranje na Akademiji smatra privilegijom, ali i kako njegov otac isprva nije bio zadovoljan idejom Lovrinog pohađanja Akademije. Na kraju je, kako kaže, ideju ipak prihvatio.

Osim glume i glazba mu je velika ljubav, pa je tako 2021. godine objavio singl ‘Oluja ljubavi’. U već spomenutom intervjuu Lovro je otkrio kako ga je upravo sudjelovanje u showu potaknulo da se ponovno pokuša posvetiti svojem glazbenom izričaju: “Nakon showa pokušat ću se više posvetiti glazbi i moguće je da ću izbaciti neku novu pjesmu.”