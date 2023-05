TARIK OTKRIO ZNA LI UNAPRIJED TOČNE ODGOVORE! ‘Na početku Milijunaša bila je samo crvena i zelena točkica’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Glumac i voditelj Tarik Filipović u Topcastu Top radija, otkrio je bi li se ikad prijavio u kviz “Tko želi biti milijunaš” te zna li unaprijed odgovore na pitanja. Trenutačno ga možete gledati u španjolskom filmu ’42 sekunde’, čija je premijera nedavno održana i u Zagrebu.

Tarik je ispričao i anegdotu vezanu uz popularni kviz ‘Tko želi biti milijunaš?’.





“Dogodio se taj fenomen ‘Milijunaša’. Zanimljiva priča koju sam pričao, ali neki možda ne znaju da je moj pokojni susjed koji je dugo živio u Detroitu donio skripte i rekao ‘Sine, ovo dolazi u Hrvatsku, čuo sam’. Ja sam rekao ‘Da, vidio sam taj kviz, dobar je, fora je’. On je rekao ‘Ovo je rođeno za tebe!’. Ja pitao ‘Zašto?’, a on ‘Pa to je to, improvizacija, nema pripreme, to je za tebe’. Ja sam rekao ‘Ma kakva televizija, mene televizija ne zanima kao medij’, a on ‘Vidjet ćeš!’, kazao je.

Poznati voditelj priznao je da se i sam okušao kao natjecatelj u kvizovima.

“Jesam, u nekim pub kvizovima. Testiram se svaku emisiju i ponekad sam tako ponosan jer mislim da stvarno dosta toga znam. Onda upoznaš Krešimira Sučevića Međerala, Deana Kotigu, Moranu Zibar i shvatiš da ti nisi taj kalibar. Ali mislim da znam ono što mi treba u životu, čak i puno više od toga, a oni znaju i ono što im ne treba u životu, ali znaju. Ne znam baš bih li se usudio prijaviti da nisam voditelj”, nadodao je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Tarik Filipović (@tarikfilipovic)







Iako mnogi vjeruje drugačije, Tarik tvrdi da nikada unaprijed ne zna točne odgovore na pitanja.

“Natjecatelj kad kaže konačan odgovor, meni se upali zeleno ili crveno, točno ili netočno i u tom kružiću piše i što je točno. A na početku ‘Milijunaša’ bila je samo crvena i zelena točkica i onda bih rekao ‘Vaš odgovor nije točan nego je točan odgovor’, a ne znam, iz režije mi ne puštaju… pa pitam ‘Što vi mislite koji je’ i onda oni puste… Malo me zezaju, ali sada vidim koji je točan odgovor nakon što natjecatelj kaže svoj konačan odgovor”, otkrio je.









Prisjetio se i pokojnog Ćire Blaževića kojeg već godinama igra u predstavi i istaknuo da predstavu ljudi puno emotivnije prate nakon njegove smrti.

“Premda je Ćirin duh tu negdje. Ljudi još uvijek, kao ni ja, ne misle da je on otišao s ovog svijeta nego da je tu i nema tuge, osim na kraju predstave… Ta predstava mi je srcu draga. Jedna od rijetkih predstava u mom životu na koju nitko nije imao niti jednu primjedbu.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Tarik Filipović (@tarikfilipovic)

Podsjećmo, gledatelji su uputili niza kritika zbog promjene nagradnog fonda kviza ‘Tko želi biti milijunaš?’ nakon uvođenjem eura kao službene valute u Hrvatskoj, a oglasio se i sam voditelj.

“Mi nudimo i veći iznos nego što je bio. 150 tisuća eura je veći iznos u kunama nego što je bio u kunama, ali gledajte to ovako: ‘Tko želi osvojiti 15 milijuna eurocenti?’ Zvuči dobro”, rekao je Tarik.