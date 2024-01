Tarik Filipović naljutio Prijatelje životinja: ‘To je ponižavajuće, degradirajuće i bezdušno’

Autor: I.D.

Glumac i voditelj Tarik Filipović je sa suprugom Lejlom i sinovima otputovao u Abu Dhabi na odmor, a tamo je par proslavio i 16. godišnjicu braka. Oboje su putem društvenih mreža otkrili detalje s odmora. Najviše pažnje glumac je privukao fotografijom na kojoj pozira s gepardom. Našalio se kako se utrkivao s gepardom te mu ”nabio komplekse”. Nakon te Tarikove objave, reagirala je udruga Prijatelji životinja, oglasili su se putem njihove Facebook stranice i prozvali su glumca, koji se još nije javio i objasnio ovaj slučaj.

“Dobili smo brojne pritužbe građana, koji su s pravom neugodno iznenađeni poziranjem Tarika s gepardom u Dubaiju… Ovom prilikom u dobroj namjeri poslali smo mu mail s obrazloženjem da se iza svakog korištenja divljih životinja kao foto rekvizita krije neopisiva okrutnost: Vjerujemo da jednostavno niste bili upoznati s time da divlje životinje ne dolaze svojevoljno pozirati s ljudima, već su na to prisiljene, a da je fotografiranje s divljim životinjama dio neetične i eksploatatorske turističke ponude egzotičnih turističkih destinacija” započeli su.

‘Životinje su zbog toga žrtve iznimne okrutnosti’

“Pritom se životinje iskorištavaju i krši se njihova dobrobit kako bi se udovoljilo apetitu turista koji, zbog atraktivnih objava na društvenim mrežama, ne propituju kako je moguće da divlja životinja mirno pozira uz njih. Nažalost, životinje su zbog toga žrtve iznimne okrutnosti, a ujedno, zbog svoje divlje prirode, predstavljaju opasnost za ljude. Fotografiranje s divljim životinjama, koje se na društvenim mrežama predstavlja kao kul i zanimljivo, potiče daljnju zainteresiranost za fotografiranje i nabavu određenih životinjskih vrsta. Time se pak dalje potiče krivolov ugroženih vrsta, okrutne programe uzgoja, uzimanje mladunaca iz prirode i odvajanje od majki.

Divljim životinjama mora biti slomljen duh kako bi postale podložne onoliko koliko je potrebno za tako blisku i stalnu međuljudsku interakciju. To se postiže njihovim zatvaranjem u male, skučene, mračne prostore, ali i vezanjem lancima ili mlaćenjem palicama i kukama dok ne postanu poslušne. Postoje brojni primjeri životinja poput medvjeda, lavova i drugih velikih mačaka, kao i zmija, koji su osakaćeni odstranjenjem kandži, zuba i očnjaka kako bi fotografiranje s njima bilo sigurnije za ljude”, nastavili su.









‘Malo je vjerojatno da će biti puštene natrag u divljinu’

“Ovi postupci mogu rezultirati jakom infekcijom ako se koriste kliješta i drugi grubi alati, hromošću, artritisom i drugim dugotrajnim komplikacijama. Oduzimanje sposobnosti da se zaštite od opasnosti čini životinje ranjivijima nego ikad i malo je vjerojatno da će biti puštene natrag u divljinu. Osim toga, prilikom snimanja selfija s divljim životinjama, one su prisiljene ponašati se na način koji je suprotan njihovoj prirodi. To je ponižavajuće, degradirajuće i bezdušno. Mladunčad bilo koje vrste treba san da bi mogla rasti, no tigrići i druge velike mačke često drže budnima za turističke selfije.

Ako imaju pospane oči, često ih se bocka kako bi se stvorio pogled razrogačenih očiju koji se smatra privlačnijim za fotografije. Kad odrastu, drogiraju ih kako bi ostali poslušni. Sisanje udova i samoozljeđivanje samo su neki od pokazatelja kroničnog stresa i straha koje životinje doživljavaju. Mnoge divlje životinje doslovno umiru zbog mahnitog ponašanja turista i pretrpljenog stresa. Svaki turist trebao bi znati da divlje životinje nisu kućni ljubimci i nisu rekviziti za fotografiranje. Za dobrobit divljih životinja važno je da im je dopušteno izražavati njihovo prirodno ponašanje i da nisu prisiljeni komunicirati s ljudima, a to im je u slučaju fotografiranja s turistima potpuno onemogućeno”, dodali su.

“Nažalost, sigurno je da su, kao što to i inače rade, osobe koje su Vam ponudile fotografiranje s gepardom grubo zanemarile dobrobit životinja u cilju ostvarivanja profita. Stoga Vas molimo da na inozemnim turističkim destinacijama s oprezom promatrate i da ne prihvaćate bilo kakve ponude koje uključuju divlje životinje jer redovito se radi o zarađivanju i patnji životinja, a osobe koje nude takve usluge računaju na needuciranost turista. Zato je iznimno važno i ne promovirati takve sadržaje na društvenim mrežama, već upozoriti svoje pratitelje o kakvim se nehumanim praksama radi i zašto ih turisti trebaju osuditi umjesto da sudjeluju u njima”, zaključili su iz udruge.