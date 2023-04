TARANTINO ZAVRŠIO SCENARIJ ZA SVOJ POSLJEDNJI FILM: Iznenadio radnjom filma koja se razlikuje od dosadašnjih

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Kultni redatelj Quentin Tarantino navodno je završio s pisanjem scenarija za svoj novi i vjerojatno posljednji film u svojoj karijeri. Film će se zvati ‘The Movie Critic’, kako tvrdi The Hollywood Reporter, a nagađa se da će snimanje filma započeti na jesen. Podaci se čuvaju se u kovčegu, ali izvori opisuju da je priča smještena u Los Angeles kasnih 1970-ih, a u središtu je glavna ženska uloga.

Nagađalo se da će radnja biti vezana za Pauline Kael, slavnu filmsku kritičarku koja je pisala za The New Yorker od 1968. do 1991. godine. Bila je poznata po svojim žestokim svađama s urednicima, ali i filmašima. U kasnim 1970-ima, Kael je kratko radila i kao konzultantica za Paramount, a poziciju je prihvatila na zahtjev glumca Warrena Beattyja. Upravo se taj period njezinog života poklapa s mjestom radnje scenarija. Inače, Tarantino je veliki fan Kael, zbog čega je sve ukazivalo na to da su nagađanja o filmu točna.

No, nagađanja su se ipak pokazala pogrešnima. Naime, Tarantino je nedavno tijekom Q&A eventa u Parizu demantirao da je film o Kael te je otkrio da se priča temelji na nepoznatoj osobi. “Postoji mnogo nagađanja o tome na kome se film temelji. Osoba je pravi kritičar, ali nije poznat. I neću vam reći ništa više”, kazao je Tarantino.





Film neće biti o osveti

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Quentin Tarantino (@tarantinoxx)

Ovo će biti veliki odmak za slavnog redatelja jer svi njegovi filmovi (osim ‘Jackie Brown’ iz 1997.) sadrže neku vrstu osvete. U filmu ‘Nemilosrdni gadovi’ poručnik Raine traži osvetu protiv Hansa Lande. U filmu ‘Kill Bill’ mlada traži osvetu zbog smrti svoje nerođene bebe i zaručnika. Čak se i manje poznati filmovi bave se tematikom osvete.

Tarantinov posljednji film?

Tarantinove fanove najviše brine činjenica da bi mu upravo ovo mogao biti posljednji film u karijeri. Tarantino je često isticao da će se povući kada napravi deset filmova, a dosad ih je snimio devet, ako računamo ‘Kill Bill’ vol. 1 i 2 kao jedno djelo.

“Dobro sam upoznat s poviješću kinematografije i filmaši su sve gori i gori. Don Siegel je 1979. godine snimio Escape from Alcatraz, to je bila filmčina i da mu je bar to bio posljednji film. Ali onda je snimio dva loša i upropastio je sve”, rekao je Tarantino 2021. godine u emisiji Billa Mahera.









Tarantino je svojevremeno izjavio da većina redatelja karijeru završi nekim “katastrofalnim filmom” i da je možda on svoju trebao završiti s Once Upon A Time In Hollywood.

“Jako rijetko se dogodi da redatelj završi karijeru dobrim filmom. Većina ih zapravo završi snimanjem nekog sranja. Možda je ipak bolje da ja ne snimam više nakon Once Upon A Timea, to bi bio krasan završetak moje karijere”, izjavio je Tarantino.

Tarantino je jedan od najslavnijih holivudskih redatelja, opsjednut filmskom poviješću i žanrovima koji su bili skloni djelovati na rubu industrije, kao što su špageti vesterni, blaxploitation i chopsocky filmovi. Njegov moderan i uzvišen pogled na spomenute žanrove donio mu je dva Oscara za najbolji scenarij (‘Pakleni šund’ i ‘Odbjegli Django’), tri nominacije za najbolju režiju i jednu nominaciju za najbolji film.