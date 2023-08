Tara Thaller nakon razvoda od Pinje ponovno ljubi? Šuška se da je u pitanju slavni Hrvat

Tara Thaller rastavila se početkom lipnja ove godine od supruga i kolege Farisa Pinje nakon samo godinu i pol braka.

“Faris i ja smo zajedno došli do te odluke. Mladi smo, život jednostavno tako nekad kroji svoje planove. Volimo se, podržavamo i poštujemo, to je otprilike to. Ostali smo, naravno, u prijateljskim odnosima”, komentirala je 25-godišnjakinja. Iste je riječi potvrdio i njen bivši suprug za IN magazin te je dodao da se baš i ne podržavaju jer je neprirodno u procesu razvoda jedno drugome biti konkretna podrška.

Ipak, čini se da je konačno došlo vrijeme za krenuti naprijed te je tako Story u srijedu ujutro objavio kako je Tara viđena s poznatim Hrvatom. Iako fotografije zbog autorskih prava nisu objavljene, navodno je riječ o Mateu Cveniću, s kojim je u emisiji “Ples sa zvijezdama” stigli sve do polufinala.







Šuškanja o tome da između njih postoji nešto više od samog prijateljstva počela su netom nakon završetka showa.

Podsjetimo, Tara i Faris upoznali su se 2019. godine na Sarajevo Film Festivalu, a zaljubili su se tijekom studija na tamošnjoj Akademiji scenskih umjetnosti.

Ubrzo su pale i zaruke pa se Tara potkraj 2021. glazbeniku i glumcu iz Visokog zaklela na vječnu ljubav u Zagrebu gdje su zajedno i živjeli.