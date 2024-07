Tamara iz ‘Braka na prvu’ povukla drastičan potez: ‘Napokon sam to dočekala’

Autor: M.T.

Bivšu kandidatkinju četvrte sezone sociološkog eksperimenta ‘Brak na prvu’, Tamaru Razum, gledali smo na malim ekranima u ‘braku’ s Filipom Belićem. Za ovaj su par navijali mnogi gledatelji te su se nadali kako će između ovo dvoje mladih ljudi nastati iskra do kraja eksperimenta. Na kraju samog eksperimenta Tamara je priznala kako je razvila osjećaje prema njemu.

Mnogi su mislili kako njihova ljubavna priča tek kreće, međutim za RTL su otkrili kako je između njih došlo do problema. “Na kraju eksperimenta sam priznala kako mi se Filip sviđa, a on mi je rekao kako će mi na to odgovoriti poslije, kada se ugase kamere… Pa je jadan ponovno demenciju dobio i tako”, našalila se Tamara, na što je Filip otkrio priču s njegovog stajališta.

“Imao sam osjećaj kao da me se tjera na nešto, a ja sam prema njoj stvorio prijateljske osjećaje, kao da sam sa sestrom. Zavolio sam je i draga mi je te sam joj rekao da, ako nešto zatreba u životu, može me uvijek nazvati”, rekao je Filip i pokušao pojasniti.

Drastične promjene nezaobilazne

Tamara se nakon eksperimenta odvažila na veliki potez te se u srijedu pohvalila na društvenim mrežama promjenom imidža. Naime, podijelila je video iz frizerskog salona, u kojem se odvažila na ovaj pothvat. Opisala je kako je došlo do te promjene te kako se kako je došlo do njene odluke da skrati kosu.

“Ove godine drastične promjene nisu uspjele zaobići niti moje komešanje mjesecima da skratim kosu ili ne. Kriv je bio parking kojeg nisam uspjela naći pa sam imala što pješačiti i tako prošla pored svoje Martine koja je samo čekala da me ‘prebrika'”, započela je.

“Tako je nekako i bilo, samo sam skrenula i reko: ‘ajmo, reži mala, ispod uha.’ ‘Ma jesam to napokon dočekala”, kaže ona. Ne zna se tko je bio više oduševljen na kraju, ona ili ja”, napisala je Tamara.







View this post on Instagram A post shared by Tamara Razum (@tami_movement)









‘To vrijedi dvije kremšnite’

“Divna cura simpaticna super ti je frizura”, “Sad si još zgodnija! To vrijedi dvije kremšnite!!!”, “Odlično ti stoji”, “Predivna si, baš ti lijepo stoji”, “Divota.. baš ti je lipo… kosa nije štof ako si i fulala narast će.. ali u ovom slučaju nisi stoji ti bomba”, samo su neki od mnogobrojnih komplimenata koje je Tamara dobila za ovaj pothvat.

“Super ti je frizura, moderna- ja mislim da bi ti odlično stajala i tamnija boja kose, tamno plava ili brineta, možda samo dva tanja početna pramena u najsvjetlijoj plavoj boji”, “Super bi ti stajale šiške tipa curtain bangs.. to bi ti bas lijepo zaokružilo lice i top bi bilo kada digneš kosu! A i spušteno!”, bilo je i komentara gdje su obožavatelji davali i svoje prijedloge za potencijalno iduću promjenu, ako se Tamara odvaži.

Podsjetimo, između Tamare i Filipa u ‘Braku na prvu’ nije se rodila ljubav, već predivno prijateljstvo, a nedavno su za RTL otkrili kako se sve rjeđe viđaju. “Sada malo manje. Zaposlen sam i nemam vremena ni za sebe. Evo, jedva sam došao na ovaj intervju. Ali, da, malo se sada rjeđe čujemo i vidimo”, naglasio je Filip.