TALIBANIMA POBJEGLA NAJVEĆA AFGANISTANSKA ZVIJEZDA: Voditeljici Voicea zaručnik je morao dati jezivo obećanje

Autor: Dnevno

Najveća afganistanska zvijezda, popularna pjevačica Aryana Sayeed, koja je ujedno voditeljica afganistanskog showa The Voice te aktivistica za ženska prava, nakon više prijetnji smrću, ali i pokušaja ubojstva uspjela je pobjeći talibanima doslovno pred očima! Da se nije to dogodilo, njen zaručnik morao bi ispuniti obećanje koje joj je dao, a od koje se mnogima ledi krv u žilama, no Aryana je za britanski Mirror objasnila zašto joj je zaručnik morao dati jezivo obećanje.

Afganistanka je sa svojim zaručnikom Hasibom Sayedom sklopila pakt u kojem joj je obećao da će je ubiti prije nego padne u ruke talibana. “Ne bojim se smrti, bojala sam se da će me uhvatiti živu, izrugivati, paradirati sa mnom pred kamerama i silovati me”, pojasnila je.

Aryana je imala nevjerojatnu sreću, jer su se ona i njen zaručnik prilikom bijega iz Kabula susreli s talibanima dok su se pokušavali ukrcati u avion. “Pogledala sam ga u oči, bio je samo nekoliko metara udaljen od mene. Ostali su pucali u zrak. Naježim se kad god se toga sjetim. Prolazili smo kroz pucnjavu, a ja sam samo razmišljala kako će me sad zaustaviti.”

Posebno je stresan bio prolazak kroz jednu kontrolnu točku, kad su ju umalo prepoznali. Pjevačica je otkrila da je čitava drhtala dok se molila da ni nju ni njenog supruga ne pitaju za imena i ne zatraže dokumente.

𝝠𝗥𝗬𝝠𝗡𝝠 𝗦𝝠𝗬𝗘𝗘𝗗 👑 آریانا سعید (@aryanasayeedofficial)









Pjevačica koja ima britansko državljanstvo prije 21 godinu morala je s obitelji pobjeći iz Afganistana i to nakon što im je ispred kuće postavljena bomba. Trenutno sa zaručnikom boravi u Washingtonu, a prije tri godine kupila kuću u Turskoj kako bi bili bliže Afganistanu gdje je provodila većinu godine. Prije nego što su talibani preuzeli vlast, bila je u Afganistanu osam mjeseci, a da se nadala nekoj svjetlijoj budućnosti otkriva i činjenica da je prije svega mjesec dana lansirala svoju liniju odjeće i otvorila butik u Kabulu.

𝝠𝗥𝗬𝝠𝗡𝝠 𝗦𝝠𝗬𝗘𝗘𝗗 👑 آریانا سعید (@aryanasayeedofficial)







Ovo nije prvi put da je Aryana gledala smrti u oči. Već je ranije primala prijetnje smrću od talibana, a nekoliko puta su je pokušali i ubiti. “Jednom su mi pripadnici tajne službe rekli da auto s bombom kruži Kabulom tražeći me kako bi me ubili. Drugi put me pokušala ubiti žena koju su poslali u televizijsku postaju. Uspjela mi se približiti na udaljenost od 10 metara tijekom showa. Kad su je intervjuirali u zatvoru, rekla je da bi ponovo pokušala isto kad bi je oslobodili”, ispričala je.