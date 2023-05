‘TAKVI ME LJUDI ŽIVCIRAJU!’ Gibonni potpuno otvoreno: ‘Neka se uvridi ko ‘oće! Neka zamjeraju, pa što ću im ja?!’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Glazbenik Zlatan Stipišić Gibonni progovorio je o periodu kada je njegovao svoj žestoki gard i mačizam koji je imao u bendu ”Osmi putnik”, razlog zašto ga se odrekao, ali i što misli o onima koji mu zamjeraju takvu promjenu. Otkrio je i vrlo otvoreno da mu nisu dragi baš svi oni koji su u eteru.

“Nisam ni incidentan, ni konfliktan pa zašto da onda to izigravam? Ja Nisam takva osoba, dapače – takvi me ljudi živciraju”, rekao je i objasnio: “Kad staneš pred mikrofon vrlo je važno koju si poruku poslao jer to nije samo zabava. Ona nije toliko bezazlena. Često smo spremni reći da je, ali – nije”, rekao je u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.

“Nek se uvridi ko ‘oće. U počecima čovjek uvijek ima uzore, uvijek se na nekog naslanja jer misliš da to tako treba dok ne otkriješ sebe. U jednom trenutku prođe neko vrijeme i sretneš se sa sobom”, dodao je.





Dotakao se onih koji mu zamjeraju da je previše ”omekšao”.

“Neka zamjeraju, pa što ću im ja?! Mislim da se jednom moraš sresti sam sa sobom. U jednom trenutku, nakon naslanjanja na neke uzore, prođe neko vrijeme i sretneš se sa sobom. Trebaš sebe upoznati da se onda zapitaš je li to što radiš ‘wannabe‘ ili si to stvarno ti. Ja sam se oslobodio neke svoje prtljage. Ako to što ja jesam nekom smeta – meni je prihvatljivo. Misliš li da su meni svi dragi, od ovih koji su eteru?” rekao je Gibonni.