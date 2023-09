Taksist Mislav Vlašić iz Zagreba u show ušao s nevjerojatnih 213,5 kilograma

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

“Naši natjecatelji dolaze iz raznih krajeva Hrvatske, s različitim problemima, ali istim ciljem –

promijeniti život nabolje! Ove sezone boravit će u prekrasnom karlovačkom kraju, gdje će imati na

raspolaganju sve uvjete kako bi svoje tijelo, ali i psihu doveli u red”, rekla je na početku sedme

sezone “Života na vagi” voditeljica Marijana Batinić i počela s predstavljanjem kandidata.

Natjecatelje su došli podržati obitelj i prijatelji, a prva je na vagu stala Irena Pušec (48) iz Donje

Stubice, ponosna majka i baka. “Jako teško hodam, imam problema s nogama, koljena su gotova jer mi se voda nakuplja i zato sam se i prijavila u “Život na vagi”. Ne mogu se pokrenuti, što me psihički ubija”, kaže Irena koja je dobila otkaz jer nije mogla raditi i nakon toga kilogrami su se počeli još više gomilati.

“Četiri godine nisam napustila svoj dom jer ne mogu hodati”, kroz suze je nastavila. “Sama ne mogu”, rekla je dok su njezin suprug, sestra, šogor i buduća snaha sve to emotivno proživljavali i komentirali da su jako zabrinuti za nju. Vaga je pokazala da Irena ima 169,9 kilograma.





Drugi natjecatelj koji je išao na vagu bio je Zadranin Jure Dundović (28), koji se bavi održavanjem brodova. U pratnji je bila njegova supruga, a Jure ima i posinka Roka pa je dodao kako je upravo on jedan od glavnih motivacija što se prijavio u “Život na vagi”.

“Znači mi sve”, rekao je Jure i dodao da bi želio biti njegov uzor. “Dosta volim djecu i teško sam podnio ovaj rastanak. Najbolji smo prijatelji”, nastavio je Jure i otkrio kako bi želio proširiti obitelj i zato želi biti zdrav. Jure je stao na vagu, koja je pokazala 144,8 kilograma. Potom se oprostio od supruge kojoj je isto bilo jako teško što se rastaju. “To je cijena koju smo spremni platiti da bismo ostvarili neke druge ciljeve”, zaključio je Jure.

Na vaganje je stigla i odgajateljica u vrtiću Dajana Milevoj (26) iz Labina te rekla kako i njezine mama i sestra imaju problema s kilogramima. “Tata mi je umro prije devet godina od srčanog udara, debljina mu je utjecala na zdravlje”, otkrila je i dodala da je pokušavala smršavjeti, ali da nije bila ustrajna u tome. “Odlučila sam da ću dati sve od sebe da to promijenim i krenem prema nekom boljitku”, nastavila je. Dajani su došle dati podršku prijateljice koje su je opisale kao divnu i društvenu osobu koja se možda deblja zbog emocija. Kad je stala na vagu, vidjela je da ima 176,8 kilograma. “Rekla bih da je debljina stil života moje obitelji”, rekla je Dajana i zaključila da želi to promijeniti.

Sljedeći je bio najmlađi kandidat sedme sezone Martin Jakubovski (21) iz Vukovara, sin jednog od finalista iz proteklih sezona – Ivana Jakubovskog. Martin je i prije pokušavao skinuti kilograme, ali svaki bi put odustao, a sad ga je djevojka prijavila u show. Uz njegovu mamu, ona mu je i bila u pratnji, a tata mu je rekao: “Kući ne dolazi dok ne dođeš gdje sam ja bio!” Dodao je kako svoju težinu krije kao zmija noge i stao na vagu. “Ne znam koji broj očekivati, koliko kilograma imam zato što se nisam jako dugo vagao”, rekao je, a vaga je pokazala 161 kilogram. “Moram hitno početi skidati kilograme; jesam mlad, ali nikad ne znaš što nosi sutra”, zaključio je.

Na vaganje je došla i Marsela Karamatić (27) iz Velike Gorice. “Imam trn u petama, veliku kilažu, što pritišće moja stopala pa imam svakodnevne bolove”, otkrila je i nastavila: “Odustala sam od sebe. Jednostavno mi je lakše nešto naručiti nego da si skuham nešto zdravo.” U njezinoj su pratnji bili zaručnik i sestra, koja je s dečkom bila u emisiji “Superpar”. “Sad strahujem za njezin život. Mislim da joj je ovo zadnja šansa. Posljednji put kad sam je vidjela imala je desetak kilograma manje, to takvom brzinom ide”, rekla je Karmela kroz suze. “Istina je to što je rekla, to je moja zadnja šansa, probali smo sve načine”, rekla je Marsela i dodala koliko je obitelj zabrinuta za nju. “I ja se bojim da ću ostati ležati u krevetu i neću moći izaći iz stana”, rekla je. Vaga je pokazala da Marsela ima 173,9 kilograma.

Marijani se potom pridružio Zagrepčanin Pero Jukić (47), bivši sportaš koji radi na autodizalicama. Otkrio je kako se počeo debljati kad je ozlijedio koljeno, a u njegovoj pratnji bila su dva trenera. “Uvijek sam rekao da treniram da bih mogao jesti, a ne da skidam kile”, nastavio je Pero i dodao da jako voli jesti meso. Peri je vaga pokazala 180,5 kilograma, a on je rekao: “Cilj mi je srušiti predrasude da se debeli ljudi ne mogu baviti sportom. Cijeli se život bavim sportom, a uvijek sam imao 120, 130 kilograma.” Dodao je da se najviše boji povrća jer ga inače jako malo jede.









Sljedeća je bila inženjerka građevine Silvija Temšić (27) koja dolazi iz mjesta Ladinec, a u njezinoj pratnji bila je mama. Otkrila je kako je u njezinoj obitelji bilo puno tragedija, puno smrtnih slučaja mladih ljudi, što dotuče čovjeka. “U tim sam se trenucima brinula za sve, a najviše za mamu da izdrži, a kad se mama oporavila, onda je mene uhvatilo sve to”, rekla je i dodala: “Stiglo je vrijeme da se posvetim sebi, da gledam naprijed, a ne unazad. Došlo je vrijeme da budem šefica svog života”, zaključila je Silvija koja ima 129,1 kilogram.

Na vaganje je došla i Marie Pascal Bančić (51), koja je rođena u Parizu, no sada živi u Vrbovcu, a u pratnju su joj došle sestra i prijateljica. Marie je upoznala supruga tako što mu je greškom poslala

poruku, nastavili su se dopisivati i zaljubili se, no nemaju djece. “Išli smo za posvojenje, ali sad je to u stagnaciji dok sam ovdje”, otkrila je i nastavila: “Odmalena sam htjela biti majka, ali eto, nije se

dogodilo i nisam više razočarana koliko sam nekad bila. Ako uspijemo posvojiti, opet ću biti majka.”

Marie je na prvom vaganju imala 117,9 kilograma, a kaže da joj je cilj skinuti barem 15 kilograma.

Zagrepčanin Mislav Vlašić (28) bio je sljedeći mladić koji je došao na vaganje. Mislav trenutačno vozi taksi, stalno sjedi, jede brzu hranu, a osim gubitka kilograma, volio bi imati djevojku. “Krivo mi je što nemam djevojku, imaju svi u društvu, a ja nemam ništa ozbiljno”, rekao je i dodao da je na to sigurno utjecao i nedostatak samopouzdanja. Vaga mu je pokazala nevjerojatnih 213,5 kilograma, a Mislav je rekao: “Bojim se ako si za godinu dvije dodam još 10, 20 kilograma, da ne bih mogao dva koraka napraviti i onda nema natrag”, rekao je Mislav kojeg su došli podržati roditelji.









Leonardo Prajo (24) rodio se u Austriji, sada živi u Dugom Selu Lukačkom, a ima tvrtku za

samoposlužne aparate za kavu i bavi se uzgojem pasa. “Najviše volim jesti kinesku hranu, burgere,

kebab”, iskreno je rekao i objasnio da nema naviku kuhati, što smatra glavnim razlogom svoje

debljine. U njegovoj pratnji bila je zaručnica, koja ga i prijavila u show.

“Ona mi je najveća motivacija. Volio bih se oženiti, imati djecu, a kako ću s tom kilažom trčati za njima?!” komentirao je Leo koji je na prvom vaganju imao 188,3 kilograma. “Bit će jako teško, ali znam zašto sam došao”, zaključio je.