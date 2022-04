‘TAKO TO TREBA BITI’ Hrvoje Šalković otvorio dušu o odnosu s bivšom partnericom Anom Gruicom: ‘S njezinim mužem zaigram tenis’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Putopisac Hrvoje Šalković otkrio je da njegov sin Marat, kojeg je dobio u ljubavnoj vezi s glumicom Anom Gruicom, na jesen kreće u školu te je ispričao sve o odnosu s bivšom partnericom.

‘Baš smo puno bili zajedno, čak je išao u dva vrtića, u Zagreb i u Split, tu nosi jaknu, tamo jaketu, ja mu vežem žnirance, mama špigete. To je bilo smiješno, dvojezičan je, ali to je bilo simpa. Puno smo vremena provodili skupa, a sad će to sigurno biti manje, ali Bože moj, nije Split na kraj svijeta, on sam leti iz Splita za Zagreb uz pratnju stjuardesa, to je pola sata, tako da, imat ćemo mi i naše kvalitetno vrijeme’, ispričao je za InMagazin.

Hrvoje ima izvanredan odnos s bivšom partnericom Anom s kojom je, kako on navodi, ostao u prijateljskim odnosima, a zanimljivo je to da s njezinim novim suprugom ponekad zna zaigrati tenis.

‘To je prijateljstvo, to su zajednički ručkovi, to je toliko ugodno i genijalno, tako to treba izgledati. Ja sam prezadovoljan, svi kažu treba biti dobar zbog djeteta. Naravno da smo dobri zbog djeteta, mi smo još dalje od toga u smislu čujemo se, znaš koga sam sreo u gradu, baš prijateljstvo, oduševljen, a mislim da će ti i ona tako reći. S njenim novim mužem odigram tenis nekad, mislim 21. stoljeće je’, kaže Šalković.

Ana i Hrvoje svoju su vezu započeli 2014. godine, a prekinuli su tri godine kasnije zbog nepremostivih razlika. Nedugo nakon prekida, Ana je upoznala splitskog psihijatra Borana Uglešića za kojeg se udala 2018. godine.

Poznati putopisac za sebe kaže da je sretno slobodan, a trenutno je zaokupiran pripremom azijskih delicija u centru Zagreba te planiranjem novih putovanja po svijetu.