TAKO JE ŠTULIĆ DEVEDESETIH GOVORIO O BALKANU! ‘Najveći ljevičari su postali desničari, sada ćemo četrdeset godina slušati blejanje ovaca’

Autor: Dnevno.hr

Branimir Johnny Štulić, frontmen benda Azra, je u intervjuu 1990. godine naveo svoja predviđanja o političkoj situaciji na Balkanu.

Ovo su dijelovi intervjua s novinarom Vladimirom Stakićem, koji je tada radio za magazin “Stav”.

Ne možeš poreći da si od početka karijere, blagodareći i pjesmama i onome što si pričao vukao etikete sve do ultraljevičara. U međuvremenu se toliko toga okolo promijenio da…





“Da sam ostao na ljevici da bi ljevica došla na desnicu. Sve se ostalo oko mene promijenilo, što je inače fakt. Najveći ljevičari su postali desničari. Četrdeset godina smo slušali zavijanje vukova, sada ćemo četrdeset godina slušati blejanje ovaca. I sad, što bi ja u svemu tome trebao raditi: da bekećem ili da zavijam? Što se to od mene očekuje? Izgleda da moram napraviti takvu situaciju da se od mene očekuje da zavijam, ako već ne znam da blejim”, rekao je.

Možda bi bilo logično da poslije “Pit i to je Amerika” sada napraviš nešto kao “Sergej i to je Azerbejdžan”, ne znam…

“Da, ali ako čovjek jednom napravi “Poljska u mom srcu”, ne treba sada raditi “Srbija u mom srcu” ili “Makedonija u mom srcu” ili… Dovoljan je princip. Kud bi čovjek inače tako stigao? Niti bi itko više vjerovao niti bi to bilo išta značajno.

Nisam kriv što Azerbejdžan nije bio tako popularan kao Amerika kad je ta pjesma nastala. Sad su svi počeli raditi pjesme o Rusiji da bi došli na njihovo tržište, što je sasvim u redu. Ja nikad nisam imao pojma da bi trebao doći iranski market ili na austrijski, poljski ni na američki market. Uostalom, “Pit i to je Amerika” i nije moj tekst, samo sam imao melodiju koja mi je sjela. Inače, ja sam o Americi ne bih ni pisao”.

Planiraš osnovati Balkansku partiju rada. Hoće li ona biti transnacionalna?

“Samo ako se složimo da je*eš zemlju koja Bosne nema. Ako to vrijedi, vrijedi i ovo. Puni naziv treba da bude Balkanska partija rada (goli ku*ac). Da se jednog dana, kad se gospoda uohole, bar sjete odakle su krenuli kad već ne znaju kuda idu”.









Sve zajedno, i ideja i partija djeluju prilično neozbiljno.

“Tako je, da bi se jednog dana sve to moglo pokazati kao vrlo ozbiljno. Jer, kad bi sad bilo vrlo ozbiljno, onda bi vjerojatno na kraju bilo vrlo neozbiljno. Bila bi opća komedija, kao što je slučaj s mnogim dosadašnjim iskustvima tog tipa, ne samo kod nas, ali neka ima bar malo humora u svemu tome, već će biti lakše”.

Jesi li ti marksist?









“Sada, kad su stvari ogoljele u ovoj zemlji i kad se preko noći poslije četrdeset godina društvenog vlasništva i nacionalizacije formiraju klase patrona-gazda i radničke klase i odjednom priča o potpisivanju godišnjih ugovora između njih, jesam marksista, vrlo veliki, ali samo u tom smislu i ne dalje od toga”.

Tko su patroni u ovoj zemlji? Oni koji bi inače trebali platiti za sve svoje kriminalne postupke u proteklih četrdeset godina. Sad su volšebno postali patroni dajući ljudima kost da se oko nje glođu, skidajući joj četiri nule. Što su založili za te četiri nule? Založili su zemlju i njenu slobodu! To su založili. To su kriminalci. Ja sam jedini čovjek u Jugoslaviji koji to govori, a svi ostali su sretni. Pa nek’ im bude, ali nek se zna da je Johnny sumnjao u to. Od samog početka”.

Čitav intervju možete pročitati na Yugopapiru.