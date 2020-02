TAJNE MUZEJA OTKRIVAJU MUČNE I MRAČNE PRIČE: Evo što sve skriva Muzej Psihijatrijske Bolnice Vrapče

Muzeji diljem Hrvatske jučer su u sklopu Noći muzeja otvorili svoja vrata brojnim posjetiteljima, a među onima koji su sudjelovali u ovoj velikoj manifestaciji je i Muzej Psihijatrijske bolnice Vrapče u Zagrebu. Klinika za psihijatriju Vrapče osnovana je odlukom Hrvatskog Sabora 1887.godine, a sagrađena je prema projektu arhitekta Kune Waidmanna. Bolnica je otvorena u studenom 1879.godine s kapacitetom od 250 kreveta. Nekada su je zvali i “stenjevačka ludnica”, a najveći dnevni broj pacijenata u povijesti bio je 1955.godine, kada su u bolnici bila ukupno 1753 pacijenta.

“Muzej ludnice”, smješten u sklopu klinike na Vrapču, otvoren je 1954. godine povodom sedamdeset i pete godišnjice Bolnice, a eksponati koji čine njegov današnji sadržaj, sakupljani su tijekom ranijih godina. Od eksponata koji se tamo nalaze mogu se vidjeti pisani djelovi, likovni dio, odnosno likovno stvaralaštvo bolesnika, ali i stari medicinski aparati koje je bolnica Vrapče nekada davno koristila. U sklopu Noći muzeja, zaputili smo se tamo kako bismo otkrili nešto više o povijesti ustanove, ali i o svemu što se unutar njihovih zidova događalo.

Poučno, izuzetno zanimljivo, no pomalo i zastrašujuće – to su riječi kojima možemo opisati postavu Muzeja Psihijatrijske bolnice Vrapče. Na samom ulazu u muzej, posjetitelji mogu vidjeti staru dokumentaciju – od spomenica liječnicima koji su radili u ustanovi do starih povijesti bolesti, u koje su upisane dijagnoze te terapije korisnika ove ustanove. Napisane nalivperom, na starom papiru, dijagnoze koje bolnica čuva u arhivi, odnosno sada u muzeju, izgledaju jednako spektakularno, kao i zastašujuće.

U drugom dijelu izloženi su stari medicinski aparati koji su se koristili u bolnici, a posjetitelji između ostalog mogu vidjeti i repliku kreveta s mrežom, koji se koristio za “obuzdavanje uzbuđenih i nemirnih bolesnika”, aparat koji se koristio za elektrokonvulzivnu terapiju, sobu za izolaciju, čiji su podovi i zidovi u potpunosti obloženi materijalom kako bi se spriječilo samoozlijeđivanje bolesnika koji su suicidalni ili agresivni.

Od ostalih eksponata, tu su likovni radovi bolesnika koje su izrađivali u sklopu radne terapije, kao i predmeti umrlih bolesnika koji su sahranjeni na bolničkom groblju, a posjetitelji mogu vidjeti i lijekove koji se koriste za liječenje bolesnika.

Možda najpotresnije scene u muzeju doživjet ćete kada bacite pogled na stare fotografije bolesnika. Njihov pogled pun vapaja, očaja i boli urezat će vam se u pamćenje te će doboko potresti sve one koji u sebi imaju barem imalo empatije za ljudsku tragediju. A upravo je to ključno što prati sve bolesnike koji su bili i koji su sada smješteni u Psihijatrijskoj Bolnici Vrapče – tragedija.

Ova jedinstvena muzejeska postava nešto je što u svakom slučaju vrijedi razgledati. Koliko je s jedne strane šokantno kada sw suočite s činjenicom da su sve te sprave nekada bile korištene kako bi se bolesnici izliječili, toliko je s druge strane posebno, drugačije i jako zanimljivo. S jedne strane povijest jedne od najstarijih ustanova za psihijatrijsko liječenje prikazana kroz zanimljivu dokumentaciju, a s druge strane tragedija svih bolesnika, koja visi negdje u zraku kada razgledavate postavu muzeja – to je ono što ćete doživjeti u ovom posebnom muzeju i zbog čega ćete ovaj muzej zasigurno pamtiti.