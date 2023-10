Tajna pjesme koju je Toše otpjevao nekoliko mjeseci prije smrti: ‘Nikome to nisam htio dati’

Autor: I.D.

Makedonski slavuj Toše Proeski preminuo je u prometnoj nesreći prije 16 godina, a prije smrti je otpjevao pjesmu ”Igra bez granica”, za koju su mnogi vjerovali kako je upravo tom pjesmom opisao svoj život.

‘To je pjesma koju sam pisao prije nego sam ga upoznao’

Veliki hit Toše je snimio tek nekoliko mjeseci prije smrti, a pjesma je bila jedna od najslušanijih u regiji.





“To je pjesma koju sam pisao prije nego što sam upoznao Proeskog. Godinu-dvije ranije sreo sam Nikšu Bratoša i kažem mu: Imam jednu pjesmu koju ne dam nikome. Nikome. To mi je toliko dobra pjesma da ću pjevati sam, pa makar sve pokvario. Ali od tebe za sve ono što smo do sada surađivali tražim da mi je aranžerski napraviš besplatno. I on pristane. Pita me kako se zove pjesma, ja kažem Igra bez granica”, otkrio je 2018. Miroslav Rus za Kurir.

Nakon nekog vremena Miroslav se vozio s Tošom koji je znao da Rus ima i mnogo neobjavljenih pjesama. Toše je kopao po CD-ima i tako naletio na ”Igru bez granica”.

Bio je to trenutak kada je Toše tražio da pjesma bude njegova, na što je Miroslav Rus na kraju i pristao. Toše je pjesmu snimio od prve i sve oduševio. Neprežaljeni Toše je tada bio nesiguran je li dobro sve otpjevao, ali zato je Rus smatrao da se bolja izvedba nije mogla dogoditi.

Preminuo je u 27. godini

Podsjetimo, na kobni dan, u automobilu je, osim pjevača i vozača koji je zadobio teške tjelesne ozljede, bila i Tošina menadžerica Ljiljana Petrović koja je prošla s lakšim tjelesnim ozljedama.

Automobil VW Touareg, kojim je upravljao Georgij Georgijevski, udario je u prikolicu tegljača pri čemu se desna strana gdje je sjedio Toše zabila pod prikolicu kamiona. Auto se zaokrenuo cesti i potom silovito udario u metalnu ogradu koja razdvaja dva traka autoceste. Pjevač je na mjestu ostao mrtav, a vatrogasci su njegovo beživotno tijelo vadili iz smrskanog automobila.









Naime, večer prije nesreće sudjelovao je u makedonskoj TV emisiji Vrteleška. Na pitanje je voditeljice želi li se maknuti od svega, rekao je da želi, ali ne može.

“Mašinerija me stavila u bubanj i gotovo. Nema povratka. Želim revitaliziranje od svakodnevnih intervjua, šminkanja, skidanja šminke, pakiranja. Putovanja u Zagreb, pa natrag, putovanje u Australiju, iz Australije nazad. Svega mi je do tu”, rekao je pokazujući preko glave.

Toše Proeski bio je omiljen među publikom, ali i među kolegama. Njegov prijatelj Tony Cetinski teško se oporavio od gubitka.









“Od Toše sam naučio jako puno, iako sam puno stariji od njega. On nije bio samo ljudsko biće, bio je više od toga”, rekao je Tony jednom prilikom i dodao da je bio pomalo ljut kad je poginuo.

“Otkad njega nema, želim biti što bolji. Ali bilo je razdoblje ljutnje i osjećaja nepravde gdje sam ja srljao. Bio sam u braku gdje su ateisti, totalno udaljen od Crkve. Srljao sam, išao glavom kroz zid. Dozvolio sam si poroke. Totalno sam zalutao i otišao ukrivo”, rekao je.