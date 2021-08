TAJČI ZA DNEVNO: ‘Mama kaže da me novinari uvijek pitaju to pitanje’

Autor: Milena Dražić

Početkom tjedna u Zagreb je iz SAD-a, gdje živi već dugi niz godina, stigla Tatjana Cameron Tajči, glazbenica, spisateljica, motivacijska govornica i poduzetnica. U razgovoru za Dnevno.hr 51-godišnjakinja, nekadašnja teen zvijezda koja se na vrhucu karijere preselila u inozemstvo, odala nam je kako će izgledati njezin boravak u domovini te rekla kako će prvih par dana biti u Zagrebu, a onda kreće prema obali, gdje se odmor poprimiti i službeni karakter te iako joj je pandemija pomrsila planove, poduzetna Tajči ima plan B. Dotakla se glazbe koju sluša privatno i povjerila nam se koja ju je domaća pjesma nedavno rasplakala, te nam ispričala zbog čega njezini sinovi, Evan Amadeus, Dante Xavier i Blaise Ludvig, nisu došli s njom.

Što je prvo što učinite kad posjetite Zagreb?

Prvo izgrlim mamu. Onda na putu s aerodroma gledam zgrade i ljude i nove reklame. Kako su ti letovi uvijek nekako oko ručka, obično negdje odemo sjesti na domaći objed. Naravno da najviše volim kad mi mama nešto spremi, ali najvažnije mi je da smo zajedno. Volim odmah otići i do središta grada na capuccinno. Ovaj puta sam prije kave i objeda išla do DeLight dućana da uzmem prekrasnu haljinicu od Ivana Friščića koja mi je trebala već slijedeće jutro. Ivan je divan – u njegovoj garderobi se uvijek osjećam i elegantno, mlado i skroz ugodno.

View this post on Instagram A post shared by Tajci (@tajcicameron)

Koje vam je najdraže mjesto u Zagrebu?









Kod mame doma. Šestinski lagvić. Bilo koje mjesto na kojem se okupim s obitelji i prijateljima. Klupice na Strossu i gornji grad. Pločnik za šetnju oko HNK.

S kojim vas mama jelom dočeka kada dođete?

Haha. Sad ste me nasmijali jer mama uvijek kaže kako novinari uvijek pitaju to pitanje, a odgovor je uvijek isti, juhica s rezancima, pečeni picek s krumpirom i zelena salata. (Makar je sad prevruće za pečenja…)







View this post on Instagram A post shared by Tajci (@tajcicameron)

Što vas čeka nakon Zagreba. Krstarenje?

Nakon Zagreba vozim sina na fakultet, a nakon toga se spremam za turneju sa sestrom. Pandemija nas je prekinula prošle godine, pa sad nastavljamo. Nadam se da će sve biti u redu. Radimo zabavan show ispunjen jazz i pop standardima, a ovaj put ide s nama i David Langley pa ćemo uvrstiti i country hitove na repertoar. Publika se odlično zabavi, a nama je divno jer nastupamo i putujemo zajedno.

Ove godine ne organiziram krstarenje jer je dosta nesigurna situacija oko Covida, no spremam sličnan vikend retreat u Americi, pohađam još dva tečaja za dodatnu certifikaciju u coachingu, a u desetom mjesecu pomažem u organizaciji tjednih radionica Radiant Coaching Akademiji (akreditirana od Internacionalne Coaches Federacije) u Istri. Zapravo se radi o inicijativi RISE Croatia – akademija koju sam ja pohađala izabrala me je da budem njihov ambasador za Hrvatsku, pa sam ja okupila šest žena kojima je Akademija pružila punu stipendiju za tečaj certificiranih coacheva. To je grupa izuzetnih žena i počašćena sam biti dio te inicijative. Organizirali smo krasan tjedan radionica i druženja (i naravno domaćih zdravih poslastica) na koje će nam se pridružiti i drugi coachevi iz mreže Radiant Akademije.

View this post on Instagram A post shared by Tajci (@tajcicameron)

Što publika može očekivati na nastupu na Vignju, 14 kolovoza?

Na žalost morali smo otkazati nastup zbog preporuka Stožera – zdravlje je ipak najvažnije. No da nas Covid nije spriječio, na repertoaru su bili hitovi 90-tih, moji singlovi poput Glavu podigni i Sve je moguće, i poneki američki standard. Uglavnom veselo, lijepo i inspirativno.

Što slušate od glazbe na odmoru?

Prijateljica mi je posudila auto i u njemu svira Gold Hits stanica. Uživam u hitovima 80-tih koji se tu stalno vrte. Rasplakala sam se kad sam čula ‘Kao ti’ od Parnog valjka… Inače na odmoru najradije slušam lagani jazz ili klasičnu glazbu. I tišinu. Tišina je najbolja za odmor.

Kako ide prodaja vaše knjige (Ne)Slomljena ?

S obzirom na Pandemiju, prodaje se dobro. Čitatelji mi se javljaju s jako lijepim pozitivnim feedbackom i to mi je najvažnije.

Jesu li s vama u Hrvatsku došli i vaši sinovi … što je za njih idelan godišnji odmor?

Nisu. Došla sam samo na tjedan dana, a oni imaju posla. Dvojca pohađaju ljetni semestar na koledžu, a najmlađi ima probe sa školskim orkestrom. Najviše vole doći u HR i kupati se u našem moru. To im je zaista najbolji odmor. No vole se opustiti i uz video igrice i svoje prijatelje.