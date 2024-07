Tajči priznala što joj se događalo u Jugoslaviji: ‘Da sam to rekla mami, ne bi me pustila van’

Autor: Marija Tomić

Hrvatska pjevačica te poznata pop zvijezda 1990-ih Tatjana Matejaš Cameron, rođena je u Zagrebu 1. srpnja 1970. godine. Poznata pod nadimkom Tajči postala je zvijezda pobjedom na Jugoviziji s pjesmom ‘Hajde da ludujemo’, te s tom pjesmom nastupila na Euroviziji, gdje je osvojila 7. mjesto. Na Zagrebfestu 1987. godine je prvi put nastupila i osvojila 3. mjesto i nagradu za najboljeg debitanta s pjesmom ‘Noć od kristala’.

Tajči je, naime, prošle godine održala promociju svoje knjige “(Ne)slomljena”, koju je napisala još 2017. godine u sjećanje na pokojnog oca te tamo progovorila o traumama iz vremena Jugoslavije. “Dugo sam bila u strahu i zakočena i nisam mogla ništa stvarati. Sve je bilo natopljeno nesigurnošću”, rekla je Tajči na promociji knjige.

Tajči se naime vratila u rodnu Hrvatsku 2011. godine, s najavom velikog povratničkog koncerta ‘Ludujemo s dušom’. Snimila je četiri studijska albuma od kojih su najbolje prošli ‘Hajde da ludujemo’ i ‘Bube su u glavi’, koji su prodanu u 300 000 primjeraka. Naime njena kazeta ‘All American’ nije prošla najbolje te se Tajči s njom oprostila od svoje karijere.

“Ovo je za mene novi početak. Nema me 30 godina u mom Zagrebu. Daleko sam. Preko videopoziva to nije to. Ova knjiga je osobna i intimna, ali ne u svrhu promocije i slave, već u cilju da se prepoznamo onda kad nam je najteže. I da opet proživimo ‘Hajde da ludujemo”, rekla je, dok je svojevremeno otkrila zašto je napustila Hrvatsku o čemu možete čitati ovdje.

Govorila je o svom životu u Jugoslaviji te koliko joj je vremena trebalo da se otvori. "Dugo sam bila u strahu i zakočena i nisam mogla ništa stvarati. Sve je bilo natopljeno nesigurnošću. Bilo je tu i seksualnog uznemiravanja, no to se kod nas nije tako ni doživljavalo (u Jugoslaviji op.a). Da sam to rekla mami, ne bi me nikad pustila van. Trebalo mi je sedam godina psihoterapije da to sve izbacim van", otkrila je.









“Pala sam u depresiju kad je tata obolio 2006. Gubitak njega mi je bio nezamisliv. Godinu dana nakon što je otišao krenuli smo snimati album. Tada sam našla njegovu pjesmaricu”, rekla je Tajči. Volontirala je i u zatvoru budući da smatra kako oni nisu procesuirali svoje traume. “Nema zlih ljudi. To su samo ljudi koji nisu procesuirali svoje traume. Kao life coach volontiram u zatvoru”. rekla je. Knjigu je posvetila sestrama, gdje je pisala o tatinim pjesmama, a u vremenima kada je najviše sumnjala u sebe, njena majka bi preuzela ulogu njenog oslonca te je vjerovala u nju.