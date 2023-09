Tajči otkrila da je bila žrtva nasilja kao tinejdžerica: ‘Mislila sam to ponijeti u grob’

Autor: I.D.

Pjevačica Tajči, kojoj je pravo ime Tatjana Matejaš Cameron, nedavno se pojavila kao gošća u jednom podcastu i otkrila teške trenutke iz djetinjstva. Tijekom tog gostovanja, Tajči je podijelila svoje iskustvo teških trenutaka u životu, razgovarala je o razlozima zbog kojih je, usprkos svojoj slavi, odlučila otići u Sjedinjene Amričke Države i postati potpuno anonimna, te je također govorila o svojim iskustvima iz zatvora.

‘Ja sam to potisnula duboko u sebe’

“Taj osjećaj pripadnosti sebi, da znam ja sam svoja, a ne nečija tuđa je sigurno bio razlog zbog kojega sam ja odlučila otići”, rekla je Tajči u podcastu Skip or Beep bravo! radija.





Dok danas nesebično dijeli svoje životno iskustvo kako bi pomogla drugima, Tajči otvoreno govori da u svojoj mladosti nije znala kako bi se nosila s traumama. Kao tinejdžerica, pretrpjela je seksualno zlostavljanje i godinama je vodila borbu da ponovo izgradi ljubav prema sebi i vrati svoje samopouzdanje.

Nažalost, kao društvo nismo bili dovoljno svjesni mentalnih problema.

“Rekla si da si tom zlostavljaču, silovatelju davno oprostila, a sebi dugo nisi mogla oprostiti? Na koji način si sebe dovodila u pitanje?” upitala ju je voditeljica Tatjana Jurić.

“Nisam imala alata, to je problem, kako sam ja osobno bila isprogramirana okolinom, vremenom, ja sam to potisnula duboko, duboko u sebe… Moja baka je znala reći – ja ću to ponijeti u grob… Tako da sam odlučila da nikada nikome niti slučajno neću reći, nego da ću to ponijeti u grob”, prisjetila se Tajči.









“Niti majci?” upitala ju je Tatjana, a Tajči dodala: “Niti njoj, jer da sam rekla mami, ona me više ne bi pustila nigdje da idem sama, ni na gažu, a bojala sam joj se i reći jer sam ju željela zaštititi. Kako nešto tako užasno reći mami? Ma puklo bi joj srce…”









Muškarca koji ju je zlostavljao nikada nije prijavila

“Nema imena, to nije uopće niti važno, jer to je toliko puno vremena prošlo ne možeš ti sada nekoga tražiti, nije to cilj… Ja ne znam je li ta osoba živa uopće, a s druge strane da ulažem energiju u to… I oni muškarci i njima se to događa iz neke traume…” smatra Tajči.

Odlučila je ne baviti se nasilnicima nego pomagati žrtvama.

“Radim u zatvoru sa ženama koje su svašta prošle, puno gore nego ja… sa ženama koje su bile totalno roblje… Žrtve seksualnog roblja nisu zavezane. Nažalost, kada policajac zaustavi auto u kojem su dvije cure koje ‘nekome pripadaju’ one ti nikada neće to dati doznanja… Jer se boje i jer su izmanipulirane.

Samim mojim radom s tim ženama ja dajem doprinos da se to mijenja, time kako ja odgajam svoja tri sina ja tu vidim svoju odgovornost… Treba iscijeliti društvo! Normalno da se sada to dogodi da ću otići i reći ovaj čovjek – morate ga liječiti, ali kada tako dugo prođe vrijeme ima drugih načina na koje mi možemo utjecati da se to više ne događa i ne ponavlja”, poručila je.

Iscjeljenje je pronašla i u duhovnoj glazbi i pisanju. Tijekom svoga boravka ljetos u Zagrebu, kada je nastao i ovaj intervju, objavila je emotivnu ispovijest – knjigu “Neslomljena”, a obožavatelji će ju uskoro konačno imati priliku i čuti.

Početkom listopada Tajči nastupa na koncertu koji se održava povodom 75. godišnjice izraelske nezavisnosti i 26 godina prijateljstva između Izraela i Hrvatske.