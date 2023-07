Tajči kroz suze: ‘Bila sam jako dugo u strahu, nisam mogla ništa stvarati’

Autor: Filipa Pražen

Svatko tko se u četvrtak oko 19 sati zatekao u Bogovićevoj ulici u Zagrebu, točnije u Hoću knjigu Megastoreu, mogao je prisustvovati stvarno jedinstvenom događaju. Naime, jedna od najpopularnijih glazbenica s ovog područja, legendarna Tatiana Tajči Cameron, doputovala je u Zagreb kako bi održala promociju svoje knjige.

Knjiga ‘(Ne)Slomljena‘ je snažna autobiografska knjiga koja nam otkriva duboko putovanje autorice kroz životne izazove i unutarnje iscjeljenje.

Tajči je sa prisutnima otvoreno dijelila svoje najintimnije trenutke, priznajući svoje strahove, tugu i nesigurnosti. A upravo njena emotivnost i iskrenost mnoge posjetitelje je dovela do suza. Emocije nije mogla svladati ni sama Tajči govoreći o ocu čija glazba joj je pomogla u iscjeljenju.





Na promociji se tražilo slobodno mjesto više, a Tatiani su kao bliska podrška došle majka Štefica Matejaš, sestre Sanja i Tonka te prijateljice. Glazbenik, aranžer i producent Ante Gelo bio je glazbena pratnja promocije, a razgovor s Tatianom vodila je HRT-ova voditeljica i psihologinja Antonia Ćosić.

Radi boli se okrenula ‘life coachingu’

Na pitanje voditeljice kako se odlučila za ovako hrabar i ogoljen prikaz sebe putem knjige, Tajči je iskreno rekla: “To je upravo i poanta knjige, što sam zapravo jako dugo bila u tom strahu. I iz tog straha nisam mogla ništa stvarati. Ono što bih stvorila bilo je natopljeno sumnjama i nesigurnostima.”

A sumnji i nesigurnosti bilo je mnogo u njenom životu. Traume poput gubitka oca Stanka Matejaša te supruga Matthewa Camerona potakle su je da postane ‘life coach’. “Pitala sam svoju prijateljicu da me malo nauči na koji način da pitam ta otvorena pitanja, i ona me pozvala da prisustvujem treningu za coacheve. Pred kraj treninga ja sam rekla: “Znaš što, ja mislim da bi se to meni jako sviđalo”,” opisuje Tajči svoj put od glazbenice do životnog trenera.

Događaj nije mogao proći bez da se ne povede razgovor o njenom rodnom Zagrebu kod kojeg joj najviše, kaže, nedostaju ljudi. “Uvijek mi je to negdje u srcu, u mislima. Jako, jako je teško. Ovdje sam doma, ovdje nikad neću ne biti doma, a tamo su mi tri sina i tamo sam isto doma,” kaže Tajči.

Za svoje sinove Evana, Dantea i Blaisea kaže da jako vole Hrvatsku, no jezična barijera predstavlja im problem, iako su počeli učiti hrvatski. Sama Tajči kod kuće nekad priča na kajkavskom pa je kroz smijeh priznala kako ih to dodatno zbunjuje.









‘Ludovanje’ za kraj

No svatko tko je pomislio kako je ovo bilo još jedno klasično predstavljanje knjige, prevario se. Tajči je okupljenima uz pratnju glazbenika Ante Gele priredila pravi mali mini koncert. Nakon kratkog uvodnog govora publika nije mogla odoljeti a da s njom uglas ne zapjeva jedan od njenih velikih hitova, ‘Dvije zvjezdice‘. Tijekom emotivne izvedbe Tajči je hodala među publikom i rukovala se s nekolicinom ljudi.

Ono što su mnogi vjerojatno cijelo vrijeme očekivali, Tajči je ostavila za kraj. Njena glazbena pratnja tek što je zasvirala prve note svi u publici sz znali što ih čeka – Tajči je zapjevala ‘Hajde da ludujemo‘, jedan od njenih najvećih hitova s kojim je 1990. godine predstavljala Hrvatsku na Eurosongu. U izvedbi joj se, osim okupljenih, u jednom trenu pridružila mlada pjevačica u usponu Mia Dimšić.

Tajči je također iskoristila ovu priliku kako bi najavila veliki koncert 11. listopada ove godine u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Tamo će joj se pridružiti izraelski glazbenik Moti Giladi, a pratnja će im biti Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem maestra Alana Bjelinskog. “Bit će to koncert uglavnom na engleskom, ali naravno da ću pjevati ove najosnovnije Tajči pjesme jer ih želim otpjevati,” kaže Tatiana te spominje kako je Moti također bio na Euroviziji pa ih i to povezuje. Poručuje da će koncert biti čaroban – simbol nade, optimizma i zajedništva za sve.









Po završetku promocije, ova glazbenica se vrlo rado ostala družiti i slikati sa svima okupljenima. Mnogima je potpisala primjerke knjige (Ne)Slomljena, koja se tada prodavala po prigodno sniženoj cijeni. Svatko tko joj je prišao dobio je čvrst zagrljaj i zahvalu što su joj svojim dolaskom i dobrom energijom uveličali ovaj događaj.