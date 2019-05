Tajanstveni HDZ-ovac oženio poznatu glumicu! Njih se dvoje rijetko pojavljuju

Autor: Dnevno

Poznata hrvatska glumica Marija Borić ovog je vikenda uplovila u bračnu luku, a detalji njene svadbe tek polako izbijaju u javnost, zahvaljujući ponajprije aktivnosti uzvanika svadbene ceremonije na društvenim mrežama. Malo se također i o odabraniku glumičina srca, no i to je sada poznato. On je još jedan političar, član HDZ- a Branimir Jerneić. Riječ je aktualnom savjetniku ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, a član je HDZ-a od 1995. godine. Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, 42-godišnjak je u sretnoj vezi s popularnom glumicom već godinama – ni jedno ni drugo nisu vokalni kada je u pitanju opisivanje privatnog života. Privatna svadba održana je ovoga vikenda u raskošnom resortu za vjenčanja “Corberon” – na otvorenome, pod šatorima i u krugu najbližih, intimna atmosfera, čini se, upravo je ono što su mladenci htjeli, prenosi Slobodna Dalmacija

Podršku poznatoj glumici u njenom svadbenom slavlju dale su njene kolegice glumice Jelena Veljača i Lana Gojak, Ana Maras Harmander te najbolja hrvatska sportašica Sandra Perković. Ana Maras Harmander pohvalila se na svom instagramu slikom sa Sandrom Perković