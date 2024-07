Tajanstvena Miriam intrigira Hrvate: Jedina je uspjela dovesti Cveka pred oltar

Autor: F. P.

Pjevač Matija Cvek u posljednje vrijeme je posebno popularna medijska ličnost. Otkako je intrigantnom objavom otkrio da očekuje dijete sa tajanstvenom partnericom, sve oči uperene su u njega. U međuvremenu su on i Miriam Cikron postali roditelji malene djevojčice, kojoj su nadjenuli pomalo neobično ime Lota.

A nakon što su postali roditelji, uslijedilo je još jedno veliko iznenađenje. Ovaj tajanstveni par prošle nedjelje izrekao je sudbonosno ‘da’, na dosta intimnoj ceremoniji u Zagrebu. Vjenčanju su između ostaloga prisustvovali Alen Đuras i Dino Jelusić, a potonji je na mrežama podijelio neke od jedinih prizora sa vjenčanja.

Do svadbe je došlo nakon manje od dvije godine veze, o kojoj nijedna strana nije previše govorila. Za njihovu ljubav saznalo se tek krajem prošle godine, u vrijeme kada je Miriam već neko vrijeme bila trudna. Za razliku od Cveka koji je jedna od naših estradnih zvijezda, o njegovoj tajnovitoj supruzi javnost ne zna mnogo.

Profil i dalje zaključan za javnost

Među ono malo informacija koje se ipak znaju, nalazi se i ta da je ova Zagrepčanka stekla diplomu na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu. Osim toga je koautorica ilustracije za Cvekov posljednji album ‘Vile se ovdje igraju’, koji je izašao prošle godine. Njen profil na Instagramu i dalje je zaključan je za javnost, a prati ju nešto više od 800 ljudi.

Za sve one kojima je njeno lice uokvireno plavom kosom poznato, za to postoji dobar razlog. Miriam je, naime, prije četiri godine imala zapaženu ulogu u spotu benda Divlje Jagode, i to za pjesmu ‘Nemam ništa protiv’. Video na YouTubeu trenutno broji 177 tisuća pregleda, a popularnost mu je narasla kada se saznalo da Miriam i Matija očekuju dijete.









Podsjetimo, ovaj intrigantni par na vječnu ljubav se zavjetovao u Zagrebu, točnije u bazilici svetog Antuna Padovanskog. Slavlje se zatim nastavilo na jednom imanju za vjenčanja, a supružnici nisu mogli izbjeći fotoobjektive. Miriam je u vjenčanici uskog kroja sa prorezom pokazala savršenu liniju nakon poroda, dok je Matija odabrao ružičasto odijelo.