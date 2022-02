‘TAJ NARKOMAN JOJ JE UNIŠTIO ŽIVOT’ Glumica iz popularne serije ‘Selo gori, a baba se češlja’ umrla od droge

Playboyeva zečica Ivana Mlađović koja je poznata po epizodnoj ulozi u seriji ‘Selo gori, a baba se češlja’ umrla je od droge. Ovu je vijest potvrdila njezina majka četiri godine nakon što je zečica pronađena mrtva u stanu svog prijatelja.

‘Strašno mi je teško, moja bol je ogromna i nitko je neće izliječiti dok sam živa. Meni je i sin Jovan odmah za Ivanom otišao. Utopio se u Dunavu, bio je mnogo vezan za sestru i nije je mogao nikako preboljeti’, kroz suze priča Ljiljana za Republiku.rs

Ivanina je majka u vrlo kratkom roku izgubila dvoje djece, a za smrt svoje kćeri okrivljuje Ivaninog zaručnika Miloša koji je uvukao u pakao droge. Miloš je, prema navodima Ivanine ožalošćene majke, branio zečici da komunicira s obitelji.

‘Našla je tog narkomana i on joj je upropastio život, ničemu on ne valja. Upropastio ju je baš on i nitko drugi. Pokušavala sam ih razdvojiti, ma sve sam pokušavala i ništa nisam mogla napraviti. On je meni čak i prijetio. Kad bih ga negdje vidjela i srela, s obje ruke bih ga zadavila, pa nek idem na robiju. Ne znam kako ga je upoznala, takvog čovjeka koji joj ni po čemu nije priličio. Branio mi je da je zovem, odvojio me od mog djeteta’, izjavila je Ivanina majka.

Ivanin se život sastojao od niza nesretnih događaja. Naime, par ju je godina prije njezine smrti tukao, silovao i ozlijedio nožem kragujevački vođa navijača, za što je osuđen na dvije godine zatvora.