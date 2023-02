TABU KOJIM SMO SVI OKRUŽENI, A ‘NITKO’ O NJEMU NE GOVORI! Utječe na mentalno zdravlje, a industrija koja se njime bavi teška je 23 milijarde dolara: ‘Novi kulturni i društveni fenomen’

Autor: Maja Hrgović/7dnevno

Filip Filković, redatelj rado gledanog dokumentarnog serijala “Dulum zemlje”, čija se druga sezona trenutno prikazuje na HRT-u, u svom je novom intrigantnom vizualnom projektu ponudio globalnoj internetskoj publici duhovit alternativni katalog IKEA-ina namještaja i privukao podosta pažnje slikama stanova u kojima taj namještaj “živi” ispod hrpetina odjeće, razbacanih knjiga i nagomilane ambalaže.

Ova uvrnuta slikovnica za odrasle ima hipnotički učinak; stvarno je teško od nje odlijepiti pogled. Krevet je nalik na jazbinu, po tepihu je bolje ne hodati bosim nogama, posvuda su rasute stvarčice, dijelovi igračaka, papirići i smeće.

Dok su u stvarnom IKEA-inu katalogu prikazani pomno dizajnirani i besprijekorno uredni domovi visoke funkcionalnosti, Filkovićevi se interijeri gotovo daju nanjušiti: promatrajući sliku spavaće sobe u njegovu katalogu, možete zamisliti vonj čarapa ostavljenih u kutu, zagušljivi zrak u prostoriji u kojoj se posteljina sigurno nije promijenila tjednima, a možda i mjesecima. Tko živi u toj sobi? Mogli biste zaključiti da je to netko tko ne drži do higijene, netko tko ima velikih briga, možda i psihičkih problema.





Slika u ogledalu

A možda je ovaj izmaštani neuredni stan neodoljivo nalik na vaš i upravo vas zbog toga u jednakoj mjeri i privlači i uznemiruje. Slike su nastale napola u zezanciji, kao dio Filkovićeva istraživanja popularnog programa umjetne inteligencije Midjourney.

“Cijela je ova igra podsjetnik na to da je život neuredan i nesavršen te da je važno prigrliti i prihvatiti te nesavršenosti kao dio ljudskog iskustva. To je podsjetnik da ne trebamo težiti savršenstvu i da trebamo biti zadovoljni onim što imamo”, kaže Filković.

No zadovoljno prihvaćanje nereda kojim smo okruženi za većinu je neostvariv cilj.

Prema velikom istraživanju o životu modernih obitelji i odnosu srednje klase prema materijalnoj kulturi, što ga je proveo antropološki odsjek na kalifornijskom sveučilištu UCLA, nagomilani nered u obiteljskim domovima glavni je izvor anksioznosti i frustracije koja ima i ozbiljne psihičke posljedice.

Kao rezultat tog istraživanja nastala je knjiga “Life at Home in the 21st Century” (Život u domovima 21. stoljeća). I u toj bogato ilustriranoj monografiji, prepunoj fotografija vrlo sličnih onima iz Filkovićeva “neurednog IKEA-ina kataloga”, obilje je prizora koji užasavaju i intrigiraju.

Pretvaranje domova u neuredna skladišta nepotrebnih stvari najraširenija je “bolest” Zapada u 21. stoljeću. Nije ni čudno što je ova tema napokon ušla u kulturu i umjetnost: konzumerističko gomilanje stvari naveliko se obrađuje u likovnosti, filmu, književnosti, dok se neki od najčitanijih publicističkih naslova u proteklih nekoliko godina hvataju ukoštac s konzumerističkom gladi i traže nove načine djelotvornog raščišćavanja zakrčenih životnih prostora.









‘Moja borba’

Evo nekoliko zanimljivih činjenica koje opravdavaju ozbiljnije bavljenje ovom temom. Tijekom prosječnog ljudskog vijeka provest ćemo 3680 sati ili 153 dana tragajući za stvarima koje smo izgubili u neredu, a među zagubljenim predmetima prednjače mobiteli, daljinski upravljači, naočale, ključevi, cipele i kojekakvi papiri i računi. U prosjeku se u suvremenim američkim domovima – u kojima se nalazi oko 300 tisuća raznih predmeta – zagubi i do devet predmeta.

Žene su u puno većoj mjeri nego muškarci podložne tjeskobi uzrokovanoj neredom. Muškarcima je, sugerira studija UCLA-e, puno lakše “prigrliti nesavršenost kao dio ljudskog iskustva”, za koje se zalaže Filip Filković. S druge strane, žene će u prosjeku provesti oko osam godina života u šopingu.

No nisu svi muškarci imuni na nered. Karl Ove Knausgaard, suvremeni klasik koji piše fantastičnu autobiografsku prozu, u svojoj je epskoj “Mojoj borbi” neke od najsnažnijih stranica posvetio opisu nereda kojim je preplavljen njegov dom u Norveškoj. Živi s umjetnicom koja boluje od manične depresije, a odgajaju četvero djece. Naslov “Moja borba”, kojim si je na leđa natovario epitet kontroverznog pisca, ne odnosi se na pronošenje nacističkih ideja, nego na muku prozaičnog suvremenog svakodnevlja, ujevićevsku “svakidašnju jadikovku” odraslog muškarca kojemu je održavanje minimuma reda u životu pregolem teret. Opisi njihova neurednog stana gusto prožimaju “Moju borbu”.









“Slabašan vonj truleži i nečeg još goreg dolazio je od velike vrećice smeća i dviju malih vrećica s pelenama, koje su stajale u kutu pokraj sklopljenih dvostrukih kolica. Heidine cipelice i jakna ležale su na podu pokraj njih. Zašto ih DOVRAGA nije spremila u ormar? Hodnik preplavljen odjećom, igračkama, starim reklamama, dječjim kolicima, torbama, bocama vode. Zar nije ovdje provela cijelo poslijepodne? Ali stigla je ležati na kauču i gledati televiziju…”

Strogi učitelj

U prvoj knjizi iz ovog moćnog ciklusa Knausgaard piše o ocu – bio je strogi učitelj, za života ga je doživljavao kao tiranina, kasnije se propio i živio u stanu zatrpanom smećem – i ondje pod ne baš sasvim jasnim okolnostima i umro. Knausgaarda, naravno, dopadne da u danima nakon očeve smrti s bratom Yngveom raščišćava taj nered, koji čine prazne boce, pokojnikova zapišana odjeća, čak i fekalije. Njegov opis tog bolnog procesa najbolji je komad proze koji sam ikad pročitala.

Zagrebačka umjetnica Vera Fischer bavila se temom čišćenja za pokojnikom još sedamdesetih godina. Među prvima je na ovim prostorima postavljala pitanja o nuspojavama konzumerizma, i prije nego što se proširio prostorom bivše države s prošvercanim trapericama iz Trsta. (O zlatnom dobu šverca iz Trsta otvorena je nedavno velika izložba “Ponterosso: Memorie” u tršćanskoj galeriji Cizerouno.) Vera Fischer priređuje svoj ekološko-sociološki ciklus “Izložbe bez šminke”, pogonjen idejom o bezumnom gomilanju nepotrebnih stvari. U tom ciklusu, iz današnje se perspektive, iz doba zagušenog konzumerističkom pošasti, kad smo većina nas taoci gomila stvari koje nam ne trebaju, osobito snažnom i aktualnom čini rad “Smrt stare dame”.

Neposredni povod za instalaciju “Smrt stare dame” bila je činjenica da je Vera tada naslijedila stvari svoje tete, a da za mnoge nije znala što bi s njima. A neke su tako mnogo značile staroj dami.

Temeljnu kompoziciju ove ugođajne instalacije čini vješalica sa starom bundom, rasklimana stara fotelja, drveni konjić-ljuljačka, hrpe knjiga, sitni predmeti i uokvirena uljna slika, portret stare dame u bidermajerskom duhu, hrvatsko-slovenskog slikara Mihaela Stroya – ističe povjesničarka umjetnosti Branka Hlevnjak, autorica monografije o Veri Fischer, s podnaslovom “Od pop-arta do misionAR(T)stva”.

Smrt stare dame

Što sa stvarima umrlih dama? Takvi predmeti uzimaju dragocjeni prostor potreban živim ljudima. Živi su opet sakupljači, tako da njihovu djecu čeka isti problem, njihova će djeca opet biti sakupljači… Što istinski učiniti s predmetima umrlih dama – pita se umjetnica.

“Smrt stare dame” prvi je put javno predstavljena u Galeriji Izlog u zagrebačkom Oktogonu, koju je tada vodio Zdravko Tišljar, u doba kad je Zagreb otvarao brojne izloge umjetnicima, a uvršten je i u izložbu Prvoga jugoslavenskog trijenala na temu Ekologija i umjetnost u Mariboru. Taj rad priziva misao na Kristiana Kožula, umjetnika koji danas radi uzbudljive, svježe instalacije procesom promišljenog gomilanja uglavnom beskorisnih predmeta. Ideja o teretu nagomilanih stvari opsjedala je Veru Fischer i za vrijeme njezina boravka u New Yorku krajem sedamdesetih, kad je snimila svoju poznatu fotografiju “Natovarena dama”. To je fotografija neke razgaljene beskućnice koja se, natovarena svom svojom imovinom, nudi kao vlastita instalacija.

Njezina je instalacija postala uskličnik i upitnik u doba trajnog konzumerizma koji nije prestajao i koji je napokon porušio Berlinski zid, zbacio socijalizam i komunizam.

“Konzumerizam je postao suvremena religija, a velike robne kuće oltari Zlatnog teleta. Natovarena njujorška dama druga je strana iste medalje: simbol beskućnika, siromaha, skupljača otpada, dvonožnih ormara, onih koji mogu reći: Omnia mea mecum porto – kaže Branka Hlevnjak.

Teret bavljenja privatnom ostavštinom pokojne tete, s kojim se kao nasljednica morala nositi Vera Fischer, vjerojatno je bio manje izazovan od tereta s kojim se nose nasljednici “blaga” danas, kad prosječan dom ima više od 300 tisuća predmeta.

Suvremena religija

Švedska autorica Margareta Magnusson pogodila je u žicu kad je objavila knjigu “Nježna umjetnost švedskog predsmrtnog čišćenja” i odmah stekla gorljivu sljedbu diljem svijeta. Ovaj publicistički bestseler ima podnaslov “Kako osloboditi sebe i svoju obitelj cjeloživotnog nereda”, a utemeljen je na konceptu koji je u švedskoj kulturi odavno poznat. Riječ döstädning doslovno znači smrtno čišćenje, a svrha mu je temeljitim pospremanjem i sortiranjem stvari poštedjeti obitelj tereta bacanja osobnih stvari voljene osobe nakon njezine smrti.

Mislim da se trebate pobrinuti za svoje stvari kako se nitko drugi ne bi mučio sa ‘smećem’ koje ostavljate iza sebe – poručuje autorica. Ima 89 godina i dubinsko predsmrtno čišćenje smatra nesebičnim činom brige za bližnje.

Iako zvuči morbidno, njezina je metoda učinkovita jer se, prije svega, temelji na bacanju (ili prodaji ili doniranju) svega što čovjeku nije apsolutno nasušno potrebno za svakodnevno funkcioniranje. Trebalo bi, prema Magnusson, krenuti od ormara, izbaciti sve one šalove, hlače, jakne koje niste odjenuli godinama, i reducirati količinu odjevnih predmeta na stvari koje nosite rado i često. Pa onda isto učiniti s drugim dijelovima kuće, a završiti s dokumentima i uspomenama, da nakon vaše smrti nasljednici zateknu dobro usustavljenu kolekciju stvari koje su značajne, važne ili lijepe, koje nikomu nisu na teret.

Švedsko predsmrtno čišćenje radikalnija je varijanta pospremanja doma koja je japansku autoricu Marie Kondo učinila planetarno popularnom. Njezina knjiga “Čarolija pospremanja koja će vam promijeniti život” jedna je od najprodavanijih publicističkih naslova svih vremena.

Najstabilnije tržište

Popularnost joj je ojačala i Netflixova serija u kojoj Marie Kondo pomaže običnim ljudima, preplavljenima neredom, vratiti red u svoje domove – i u svoj um. I najpoznatiji intelektualac današnjice, klinički psiholog Jordan Peterson, ima što reći o ovoj temi: jedno od njegovih 12 pravila za život kao protutežu kaosu (iz istoimene kultne knjige) govori o potrebi da uredite svoju sobu jer bez toga nećete imati dobar život.

Nije li neobično da je obično pospremanje kuće postalo kulturni i društveni fenomen, a industrija organizacije doma jedna od najstabilnijih grana tržišta, teška više od 23 milijarde dolara?