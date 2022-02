‘SVOJU DJECU SPUSTILI SMO U GROB…’ Bosanska influencerica o nezamislivoj tragediji: ‘Srce mi se raspalo u tisuću komadića…’

Autor: M. A.

Bosanskohercegovačka influencerica i vizažistica Merjem Nuhić, koju prati više od sto tisuća ljudi, na Instagramu je progovorila o vrlo bolnom iskustvu koje je doživjela – gubitku svoje djece.

Godinu dana nakon tog traumatičnog događaja, otvorila je dušu i u podužoj objavi otkrila sve detalje gubitka tek rođenih blizanaca.

‘Trebao je to biti običan pregled. Otišla sam kod ginekologinje kako bih uzela bris, a ona je odjednom skočila i rekla: ‘Ti se porađaš’. Muž i ja smo trčali do parkinga i za dvije minute bili na Koševu’, napisala je.

Nadodala je da je odmah nakon toga zvala svoju obitelj i prijatelje, a javila se samo njena majka s kojom je tek nakratko uspjela popričati. Kako tvrdi, tada su joj oduzeli mobitel pa ni sa kim više nije mogla stupiti u kontakt, čak ni sa suprugom Ajdinom Nuhićem.









‘Nakon toga su mi uzeli telefon i nisam imala komunikaciju s vanjskim svijetom. Ajdina nisu puštali unutra niti blizu mene, to mi je najteže palo. Slomilo mi se srce u tisuću komadića’, otkrila je.

Nije se mogla pomiriti sa stvarnošću, a osobito ju je pogodilo kada je gledala druge roditelje kako sa svojom djecom izlaze iz bolnice jer ona tako nešto nije doživjela.

‘Dok su svi iz bolnice iznosili djecu i trčali u zagrljaj svojim obiteljima, ja sam izašla praznih ruku i bolnoga srca, a svoju djecu sljedeći dan spustili smo u grob. Taj trenutak zasigurno će biti nešto s čim ću se buditi i ići na spavanje do kraja svog života’, poručila je.

‘Trebalo mi je vremena da se isplačem…’

Cijela ova trauma na nju je ostavila velike posljedice. Sama je priznala da više nije ona ‘stara’ Merjam i da će joj trebati vremena da upozna novu sebe. Teško joj je bilo ponovno stati pred ljude, ali ipak je skupila hrabrost i napravila taj korak.

‘Prvi put kada sam vidjela sve te poglede na sebi koje i danas vidim, prošla bi me jeza. Nikad nisam voljela ulogu žrtve. Trebalo mi je vremena da upoznam novu sebe, da se isplačem, odbolujem, budem ponovo nasmijana. Nisam željela da me gledaju praznu i uništenu. Željela sam se oporaviti. Teško je bilo svako jutro, i danas, ali to je život’, priznala je.

Inače, ova influencerica rodom iz Travnika na Instagramu je poznata pod nazivom ‘Ters Bosanka’, a prije šest godina vjenčala se s bivšim nogometnim reprezentativcem Bosne i Hercegovine Ajdinom Nuhićem.