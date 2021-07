SVJETSKI POZNATA ROCK LEGENDA PREMINULA U SNU: ‘Nedostajat će nam tvoja vjernost, dobra narav i trajna predanost’

Autor: Dnevno

U 73. godini života preminuo je u utorak Dusty Hill, basist legendarnog benda ZZ Top. Tužnu vijest objavili su njegovi kolege Billy Gibbons i Frank Beard.

“Rastužila nas je današnja vijest da je naš Compadre, Dusty Hill, preminuo u snu kod kuće u Houstonu, Teksas. Zajedno s vojskom obožavatelja ZZ Topa širom svijeta, nedostajat će nam tvoja prijateljska vjernost i postojanost, tvoja dobra narav i trajna predanost davanja tog monumentalnog zvuka basa našoj grupi“, napisali su.

Uzrok smrti Dustyja Hilla još uvijek nije objavljen. Ono što se znalo o zdravstvenom stanju basista jest da mu je još 2000. godine dijagnosticiran hepatis C, zbog čega se tada povukao s turneje i bio odsutan iz benda i turneja pune dvije godine.

Inače, Dusty Hill je rođen 1949. godine u Dallasu. Kao i ostatak benda, nikad nije odselio iz rodnog kraja.

Glazbom se počeo baviti još kao teenager, kada je svirao u nekoliko lokalnih bendova iz Dallasa.

Kultni ZIZI Top formiran je 1969. godine i među rijetkim je sastavima koji su u 40 godina postojanja zadržali istu postavu, te istog menadžera.

Komercijalni uspjeh su doživjeli 1970-ih i 1980-ih. Dana 15. ožujka 2004. primljeni su u Rock and Roll Hall of Fame (Rock and Roll kuću slavnih).

Članovi su uvijek “njegovali” prepoznatljiv izgled, a Gibbons je s Hillom uvijek imao sunčane naočale i dugu bradu. Po tome će ga se pamtiti zauvijek.