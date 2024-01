Svjetska pop senzacija dolazi u Hrvatsku: Pulska Arena doživjet će pravi spektakl

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Čini se kako ljubitelje glazbe ove godine očekuju neki zaista senzacionalni nastupi. Već je poznato kako će nas u Lijepoj Našoj zabaviti Ed Sheeran, Avril Lavigne te Queens of the Stone Age. Ovom popisu sada se pridružila i svjetska pop senzacija Duran Duran.

Sedam godina nakon posljednjeg hrvatskog nastupa, legendarni britanski sastav ponovno dolazi kod nas. Poprište ove glazbene poslastice ovog puta biti će Pulska Arena, i to 30. srpnja ove godine. Između ostaloga će Hrvatskoj tada predstaviti i novi album, ‘Danse Macabre’.

Bend na najnovijem izdanju predstavlja mračnije melodije, nove pjesme, obrade i posebne verzije njihovih klasika. Uz singl ‘Black Moonlight’ te naslovnu pjesmu albuma, tu se nalaze i obrade umjetnika kao što su Billie Eilish, The Rolling Stones, ali i suradnje sa prijašnjim članovima.

Bezvremenski megahitovi

Više od četiri desetljeća od početka karijere, i dalje su u naponu snaga. Pula će tako čuti bezvremenske megahitove kao što su "Hungry Like A Wolf", "Rio", "Wild Boys", "Come Undone", "Ordinary World", "Union Of The Snake", "The Reflex", "A View To A Kill", "Girls On Film", "Save A Prayer" ili "Notorious".









Podsjetimo, britanske legende u Hrvatskoj su posljednji put bile prije sedam godina. Tada su krajem kolovoza svirali na Šalati, za koju su ulaznice planule brzinom munje. Šalata im je inače bila drugo gostovanje u Lijepoj Našoj – prvi puta su za nas nastupili sada već davne 2001. godine.

Ulaznice za pulski nastup u prodaju kreću u petak 2. veljače u 10:00 sati. Svi zainteresirani moći će ih nabaviti preko sustava Eventim. Early bird cijene za parter stajanje su 87 eura, za tribinu sjedenje 119 eura, te za travu gore stajanje 68 eura.