SVIZAC SE VRAĆA NA MALE EKRANE! Sjećate li se zvijezde prvog hrvatskog Big Brothera?

Autor: T.Š.

Sedamnaest godina prošlo je od prikazivanja prvog Big Brothera u Hrvatskoj, no mnogi se sjećaju zanimljivih lica upravo i prve sezone, a među njima je svakako Alen Macinić, koji je u kući dobio nadimak Svizac. Imali smo ga prilike vidjeti na malim ekranima u regionalnom Big Brotheru 2016. godine, no osim toga Alen kao da je izbjegavao stati pred kamere. Sad se odlučio nakratko vratiti na TV i to sa suprugom Livijom. Naime, oboje ulaze u “Superpar” koji se trenutno prikazuje na RTL-u i to njegovo samo finale. Koja će biti njihova uloga još nije potpuno jasno.

Od prvog Big Brothera koji se kod nas prikazivao 2004. godine, puno se toga promijenilo u životu Alena Macinića. Danas živi obiteljskim životom, a sa suprugom za koju se oženio 2016. godine, kuje nove poslovne planove, a paralelno s time promišljaju o proširenju obitelji.

Alen je uspješan poduzetnik, koji se bavi distribucijom riba, a supruga produkt dizajnerica. Zajedno su zastupnici jednog hrvatskog proizvođača montažnih kuća na području Istre.

Inače, Livija je inače imala samo 14 godina kada je Alena gledala na televiziji, a upoznali su se 9 godina kasnije.

“U braku smo 5 godina i imamo predivnog najcool klinca od tri i pol godine koji se zove Vin. Formula za sretan brak komunikacija i poštovanje. Kod razmirica je ključna riječ ‘oprosti’. Volimo što smo ludi i otkačeni slobodnog duha i sve radimo zajedno”, kazao je Macinić u intervjuu za Story.