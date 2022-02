‘SVIMA KOJI MI ŽELE SMRT, POPIŠAT ĆU SE NA GROB’ Aca Lukas pobijesnio zbog tračeva o njegovoj smrti

Autor: T. P.

Kontroverzni srpski pjevač Aca Lukas ne prestaje voditi rat s hejterima, pa je još jednom izjavom pokazao koliko je bijesan zbog glasina koje kolaju o njemu. Naime, zbog ugroženog zdravlja, pjevač je u siječnju bio hospitaliziran što je dovelo do priča o njegovoj smrti.

‘Bilo je podrške, ali i dosta onih koji su me sahranili. Sad im je bila prilika. Dobro, mislim njima će se želja svakako ispuniti, ali to neće doživjeti, na njihovu žalost. Svima koji mi žele smrt ću se ispišati na grobu’, poručio je Aca Lukas u intervjuu za Kurir.

Eksecentrična razmišljanja

Aca je zbog kiseline u želucu i bolova u jetri promijenio životne navike te od zakletog hedoniste postao osoba koja ne pije alkohol. Iako mu je zdravstveno stanje stabilno, pjevač je podijelio svoja ekscentrična razmišljanja o tome kako vidi svoj pogreb.

‘Ne mora nitko doći. Kad umrem možete me baciti u kantu za smeće, isijecite me na komade i stavite u zamrzivač. Možete me baciti u more, bacite me lavovima, ali to kad umrem. A dok sam živ, tjerajte se u pi.ku materinu, pustite me da živim kao čovjek’, naglasio je pjevač.

Aca bez konkurencije na Eurosongu?

Lukas će se uskoro natjecati na glazbenom festivalu na kojem se bira predstavnik za Eurosong, a mnogi njegovu pjesmu ‘Oskar’ doživljavaju pobjedničkom. Producent pjesme je Saša Mirković koji je bio dio pobjedničkog tima Marije Šerifović 2008. godine. Ukoliko ode na prestižno natjecanje bit će svoj, jer po njegovom mišljenju, kopije ne pobjeđuju.

‘Tako i taj Maneskin je imao neku svoju foru, i ne mora značiti da će ove godine pobijediti netko sličan. Što treba da se ja na Eurosongu skinem do pola gol, istetoviram se po tijelu? Pa na šta bi to ličilo. Svako ima svoje i uvijek pobijedi drugi stil’, izjavio je srpski pjevač.