SVIJET SLAVNIH U SUZAMA! Preminuo američki glumac Cody Longo, imao je samo 34 godine

Autor: I.G.

Slavni amerrički glumac i zvijezda serije Days of Our Lives, Cody Longo, preminuo je u 35. godini. Policijski službenici su pronašli njegovo mrtvo tijelo u njegovom mjestu stanovanja u Austinu u Teksasu.

Codyjeva supruga Stephanie zabrinula se nakon što nije znala gdje je pa je pozvala policiju, koja ga je nažalost kasnije pronašla mrtvog. Policija je morala razvaliti vrata kada su došli do rezidencije jer im Cody, za kojeg se vjeruje da je imao problema s alkoholizmom, nije odgovarao, a našli su ga mrtvog u spavaćoj sobi. Član obitelji rekao je za TMZ da se glumac godinama borio s prekomjernom konzumacijom alkohola i da je nedavno otišao na rehabilitaciju, a službeni uzrok smrti zasad nije otkriven.

“Bio je nevjerojatan otac i najbolji suprug. Cijeli naš svijet je srušen”, izjavila je njegova Stephanie. Glumac je iza sebe ostavio nju, sedmogodišnju kćer, petogodišnjeg i jednogodišnjeg sina.





Longo je rođen u Coloradu 4. ožujka 1988. godine, započeo je svoju karijeru u industriji zabave pojavljivanjem u nekoliko glazbenih videa, a onda je debitirao na filmu u igranom filmu “Ball Don’t Lie” iz 2008. godine.

Nakon toga se prvi put pojavio na malim ekranima u Mediumu, a odigrao je i sporedne uloge u nekoliko filmova uključujući Fame i Bring It On: Fight to the Finish i tinejdžerskoj dramskoj seriji Make It Or Break It, te kao Nicholas Alamain u Days of our Lives.