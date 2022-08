‘SVIJET NE ZNA ISTINU’ Steven Segal navodno snima dokumentarni film o sukobima u Donbasu: ‘On želi promijeniti stav prema ovom ratu’

Američki glumac i redatelj Steven Segal snima dokumentarac o ratnim zbivanjima u Donbasu. Tu vijest je za Telegram otkrio Denis Pušilin, inače vođa separatista u Donjecku.

‘Razgovarao je s ratnim zarobljenicima u pritvoru u Jelenovki. Neki od zatvorenika nedavno su ubijeni kao rezultat ciljanog raketnog napada ukrajinskih vojnika’, napisao je Pušilin.

Steven Seagal, Russia’s special representative for humanitarian ties with the US, is in the Donetsk People’s Republic.





Here he is visiting a former site for prisoners of war in Olenivka, where Ukraine says Russia massacred dozens of detainees to cover up evidence of torture pic.twitter.com/4iO6HdQBhl

