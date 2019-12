SVIJET JE POSTAO MANJE SMIJEŠNO MJESTO: Umrla je zvijezda Monthyja Pythona

Autor: Dnevno

Komičar i glazbenik Neil Innes koji je surađivao s legendarnom komičarskom skupinom Monty Python i glumio u njihovim filmovima, preminuo je iznenada u 75. godini života. Iako je bio u poodmakloj dobi, nije bio teško bolestan te je njegova smrt iznenadila njegovu obitelj, ali i svijet.

“Izgubili smo predivnu i nježnu dušu čija je glazba taknula mnoge u srce i čiji intelekt i potraga za istinom su nas sve nadahnjivali”, napisala je njegova obitelj u priopćenju. Neil je, podsjetimo, glumio u filmovima Montyja Pythona ‘Life of Brian’ i ‘Monty Python and The Holy Grail’ te je napisao pjesme za iste.

Također je glumio i u skečevima posljednjih epizoda serije Monty Python nakon što je 80-godišnji John Cleese privremeno napustio grupu, i sudjelovao u njihovoj turneji po Velikoj Britaniji i Kanadi. Monty Pythonovci su bili toliko zadovoljni njegovim kreativnim doprinosom da su njegovo ime naveli kao jednog od pisaca serije, a to je, s obzirom da nije bio član originalne postave, pošlo za rukom samo njemu i piscu i autoru kultnog romana ‘Hitchiker’s Guide to the Galaxy’ Douglasu Adamsu. Neil je također glumio i skeč showu ‘Rutland Weekend Show’ jednog od Monty Pythonovaca, 76-godišnjeg Erica Idlea, i to lik Rona Nastyja koji je bio inspiriran pokojnim članom grupe Beatles, Johnom Lennonom.

Ipak, najveći dio svoje kreativne energije Neil je uložio u svirku sa svojim bendom The Rutles. Uz sve to, bio je i uzoran obiteljski čovjek. Suprugu Yvonne upoznao dok je studirao u Londonu 60-ih godina, a svoju ljubav okrunili su s trojicom sinova, Milesom, Lukeom i Barneyjem.