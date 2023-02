‘SVIJET BEZ GOLOTINJE NIJE SVIJET!’ Mrle i Prlja odgovorili Hloverki, Bubalu, Jarku i ostalim ‘hejterima’: ‘Meni je pun k****, vidi kako smo lijepi!’

Ne prođe dan bez novih reakcija na Let 3 i “Mamu ŠČ!”, kako u Hrvatskoj, tako i diljem Europe i svijeta. Možete ih voljeti i podržavati, možete biti ljuti će nas oni predstavljati na Eurosongu, no jedno je sigurno – prema njima ne možete ostati ravnodušni. Legendarna riječka ekipa nije ni slutila da će njihov rad baš ovako odjeknuti u širokoj javnosti, no s time se itekako dobro nose.

U nizu intervjua koje su članovi benda dali protekla dva tjedna, valja istaknuti i veliki intervju za Slobodnu Dalmaciju, u kojemu su Mrle i Prlja prokomentirali cijelu ludnicu koja je nastala od Dore, kritičare, obožavatelje i planove za Liverpool. Odmah na početku, otkrili su da su zadovoljni kako ih je narod prihvatio, zajedno s pjesmom, iako im pobjeda nije bila motiv za prijavu na Doru.

"Mi uvijek ukazujemo na neke anomalije, u ovom slučaju ova pjesma se bori protiv bahatluka i onih koji misle da su nedodirljivi samo zato što postoje", kazao je Prlja i dodao kako su rasprave u društvu uvijek poželjne. Obojica su još jednom potvrdili da se radi o antiratnoj pjesmi, ali i ljubavnoj, te da nije prepolitična za Eurosong.





A što se golotinje i Eurosonga tiče, Let 3 je ovakvoga stava: “Svijet bez golotinje nije svijet. Čovjek se najljepše osjeća kada je gol. Idealan nastup bi bio da smo goli jer je čovjek tada najslobodniji, a kad je najslobodniji onda je spreman za sve ljubavne pokrete, snošaje i poruke.” Prlja je ukazao i na to da se bend po prvi puta susreće s takvom scenom i produkcijom. “To nam je sada najveći izazov. Što se nastupa tiče, nikakve kompromise nećemo raditi, nikad i nismo.”

“Nek’ Europa malo sluša naš jezik”, kazao je Prlja i potvrdio da tekst pjesme ostaje isti, a onda su se osvrnuli na negativne komentare poznatih Hrvata. “Ovi jadnici koji bi željeli letjeti nažalost nemaju krila, ostaju im samo stražnjice”, kazala je Hloverka Novak-Srzić, s čime s Mrle slaže, a Prlja dodaje: “Mišljenje je kao i šupak. Svi ga imaju.”

Osvrnuli su se i na riječi Ivice Bubala, koji je u njihovim stražnjicama vidi opasnost za hrvatski turizam. “Riječi mu se pozlatile! Meni je pun k***c tih turista. Možda bi konačno uživali cijelo ljeto u ljepotama Jadrana, a ne gledali one bijele strane guzice”, kazao je Mrle. Na red je došao i Andrija Jarak, koji smatra da se oni već 15 godina ne mogu sastati s pjesmom. Tu su Mrle i Prlja složno poručili: “Vidi kako smo dobri, dragi i lijepi.”

“Mislim da su previše ekscesni, da idu na provokaciju pod svaku cijenu, što nije dobro. Gotovo je! Neka nam dragi Bog pomogne”, kazala je Ksenija Urličić, a Mrle je zaključio: “Pa ja se nadam da će nam dragi Bog pomoći, svaki dan se ja molim isto kao i ona, pa koliko pomogne njoj, toliko će i nama.”