‘SVIĐA LI TI SE RODITELJIMA FOTKA?’ Andrea Andrassy rukom prekrila svoje bujne grudi pa izazvala lavinu komentara: ‘Sve se svodi na d*pe i si*e, žalosno’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Influencerica i kolumnistica Andrea Andrassy na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira u toplesu, skrivajući svoje grudi samo rukama. U opisu fotografije dotaknula se neugodne situacije koju je, prije nekoliko godina, doživjela jer je pokazala ‘malo kože’.

”Mislila sam da si pametna cura, a sad vidim da si kao sve druge’ – napisala mi je prije par godina gospođa kad sam objavila sliku u badiću i dodala da sam ‘stavila sise u prvi plan.’ Dugo me pratio osjećaj da mi je dobro rekla – samo glupe žene se slikaju u badiću (i stavljaju sise u prvi plan), pametne se skrivaju.

Ova slika koju bi se prije par godina sramila objaviti nije za tu gospođu, nego za sve nas koji se volimo zakopčati do grla ‘da ljudi ne bi krivo mislili.’ Ljudi uvijek nešto misle, a ‘sve druge’ doslovno ne znači ništa’, napisala je Andrassy ispod fotografije.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Andrea Andrassy (@andreaandrassy)

Njezina objava na društvenim je mrežama izazvala žestoku raspravu, a svima je upitan cilj kojeg je Andrassy, kao spisateljica ‘kojoj je mozak glavno oružje’, htjela postići s podijeljenom fotografijom.

‘I u 2022. postoje granice, ne znači ako vrijeme odmiče da više ne treba imati privatnosti za neke dijelove tijela’, ‘Je l’ se tvojim roditeljima sviđa tvoja slika?’, ‘Neke stvari bi ipak trebale biti intima, ali danas se sve svodi na golotinju, dupe, sise… žalosno’, ‘Koja je svrha ove objave’, pišu joj zgroženi komentatori.









Influencerica Hana Hadžiavdagić Tabaković osudila je komentare upućene Andrassy pa joj je pružila javnu podršku.

‘Nažalost, kod nas čim pokažeš malo kože odmah si etiketirana, i to obično od strane žena. Svi su kao moralni, a nikada više kaljuže i moralnog dna’, napisala je influencerica kojoj se pridružilo par istomišljenika.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hana Hadžiavdagić Tabaković (@hana)

‘A najbolje da se slikamo samo u dolčevitama, s dekolteom nikako, ne daj Bože u badiću, a kraća suknja (pod to mislim malo iznad koljena), to je već diskutabilno, pogotovo za one iznad 40. Ukratko, bolje se uopće ne slikati, ne pokazivati i staviti burku. A onda opet svi smo protiv burke… pa dokle sve to ide?

Ide do tuda dok ne kažeš ‘Sama sebi sam lijepa i zadovoljna sam sobom u ovome što nosim danas i što ću obući sutra’, i tako sama odlučiš da si zadovoljna i sretna’, poručila je jedna pratiteljica ispod objave koja je skupila preko četiri i pol tisuće lajkova.