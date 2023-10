Svi znamo kakva je danas, no znate li kako je Suzana Mančić izgledala u danima slave?

Svi koji su u vrijeme bivše države pratili televizijski program, zasigurno su barem koji put gledali izvlačenje loto brojeva. U toj ulozi i danas je najpoznatija ostala Suzana Mančić, koju mnogi smatraju ‘najzgodnijom loto djevojkom’.

Ova Srpkinja danas je televizijska voditeljica i glumica, a zbog njene aktivnosti na društvenim mrežama većini je poznato kako danas izgleda.





Isplivala stara fotografija

No ono čega bi se mnogi možda teško sjetili jest kako je Suzana izgledala u danima svoje loto slave. Kao i u dosta slučajeva, i ovoga puta su društvene mreže svima zainteresiranima priskočile u pomoć.

Naime, na Instagram profilu pod imenom Estradni arhiv nedavno je isplivala fotografija ove legendarne loto djevojke. Nepoznato je koje godine je fotografija nastala, no jedno je sigurno – Suzanu je teško prepoznati.

“Da ja upola izgledam kao ona…”

Na fotografiji pozira okrenuta prema kameri, sa laganim smješkom u kutu usana. Kosa joj je bila uređena prema tadašnjoj modi, a ljepotu je dodatno istaknula decentna šminka.









“Prirodna ljepota”, “Da ja u 66-oj izgledam pola kao ona, bila bih top”, pisali su joj pratitelji u komentarima. Iako ju nije baš lako prepoznati, očito je da Suzana i danas posjeduje istu tu bezvremensku ljepotu.

“To je jedna mala smrt”

Podsjetimo, život ove legendarne loto djevojke nije uvijek bio bajka. Naime, 2005. godine u javnost je procurila jedna njena intimna snimka, a ona se nedavno prisjetila koliko su ti dani za nju bili teški.

“To razdoblje svog života želim zaboraviti, ali ne mogu. To je nešto najstrašnije što mi se dogodilo. To je jedna mala smrt. Nakon toga, sve je bilo hvatanje zraka i povratak u normalu. Svi su mislili, evo, napravit će karijeru. To mi je zarilo nož u leđa. Većinu kamera koje sam imala u kući, bacila sam,” otkrila je Suzana, prenosi Story.

Danas je ova Srpkinja u sretnom braku sa grčkim poduzetnikom, Simeonom Ocomokosom. Svoju ljubav okrunili su 2018. godine vjenčanjem u njegovoj rodnoj Grčkoj, zemlji za koju je Suzana više puta istaknula kako joj je jedna od najdražih na svijetu.